Huawei‘nin geçtiğimiz haftalarda anavatanında tanıttığı Huawei Pura 70 serisi bugün Avrupa pazarına açıldı. Huawei Pura 70 fiyatı da bu lansman ile duyuruldu. Bildiğiniz gibi amiral gemisi modellerin fiyatları artık 1000 euro’dan başlıyor. Huawei de bu furyaya uyuyor ve Pura 70 için müşterilerinden 999 Euro fiyat talep ediyor. Pro modeli için 1.199 Euro ve Ultra model için ise 1.499 Euro fiyat talep eden Huawei’nin bu modelleri ülkemizde kaç TL’den satışa sunacağı merak ediliyor.

İçindekiler HUAWEI Pura 70 fiyatı özellikleri

HUAWEI Pura 70 fiyatı özellikleri

Ekran boyutuyla dikkatleri üzerine çeken Pura 70, 6,6 inçlik bir LTPO OLED ekrana sahip. Bu ekran, canlı renklerin ve net detayların keyfini çıkarmak için ideal bir platform sunuyor. Ayrıca, 4900 mAh’lik güçlü bir pil ile donatılmış olan cihaz, 66W kablolu, 50W kablosuz, 7,5W ters kablosuz ve 5W ters kablolu şarj özellikleriyle uzun süreli kullanım sağlıyor.

Arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunan Huawei Pura 70, fotoğraf ve video çekimlerinde profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar. Bu kamera sistemi, 50 MP geniş açılı, 12 MP periskop telefoto ve 13 MP ultra geniş açılı lenslerden oluşurken, ön taraftaki 13 MP’lik ultra geniş açılı kamera ile mükemmel selfie’ler çekebilirsiniz.

Performans açısından da iddialı olan cihaz, Kirin 9010 sekiz çekirdekli işlemciyle güçlendiriliyor. 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcılarına geniş bir alan sunar. Üstelik, HarmonyOS 4.2 işletim sistemiyle çalışan Huawei Pura 70, akıcı bir deneyim sunuyor.

Güvenlik ve kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulduğunda, cihazın altında bulunan ekran altı optik parmak izi sensörü oldukça etkileyici. Ayrıca, ivmeölçer, yakınlık sensörü, jiroskop, pusula ve renk spektrumu gibi çeşitli sensörlerle donatılmış.

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Huawei Pura 70, şık tasarımıyla da beğeni topluyor. 157,6 x 74,3 x 8 mm boyutları ve sadece 207 gram ağırlığıyla taşınması kolay olan cihaz, IP68 toza ve suya dayanıklılık sertifikasıyla da günlük kullanımda rahatlık sağlar. Ayrıca, çift SIM kart desteği sayesinde iş ve kişisel yaşamı kolayca yönetebilirsiniz. Huawei Pura 70, siyah, beyaz, mavi ve gül kırmızısı olmak üzere çeşitli renk seçenekleriyle sunuluyor. Peki, siz HUAWEI Pura 70 fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz?