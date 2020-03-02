Nubia Red Magic 5G, 12 Mart’ta geliyor!

Nubia Red Magic 5G, 12 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Şirket resmi olarak lansman tarihini doğruladı. 144 Hz ekranı olan telefona AnTuTu testi yapıldı ve cihaz, AnTuTu testinde bir rekora imza attı.

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Nubia Red Magic 5G, AnTuTu testinden kaç puan aldı?

Sosyal medyadaki resmi hesaplara göre, cihazın 5G modemle eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setine sahip olacağı ve Android 10 ile geleceği biliniyordu. Hafta sonu ise Nubia Red Magic 5G’nin 15.000 rpm‘ye kadar çıkabilen yeni bir soğutma sistemi ile geleceğini öğrendik. Dahili sıcaklığın düşürülmesi, donanımın daha iyi bir performans göstermesini sağlar. Bu nedenle telefon AnTuTu‘da rekor bir puan olan 633.000 puana ulaştı.

Nubia CEO‘su Ni Fei, uzun bir yazıda yeni fanın neden bu kadar özel olduğunu açıklamıştı. Sıvı soğutmanın iç kısımları serin tutmak için yeterli olmadığını ve bu yüzden Nubia‘nın Red Magic 3 gibi gerçek dönen bir fana sahip olacağını iddia etti. AnTuTu sonucu tam olarak 633.724 olarak ölçüldü. Bunun sebebi tamamen soğutucu ile ilgili değil, aynı zamanda 16 GB LPDDR5 RAM ile de alakalı.

Nubia Red Magic 3 ve Nubia Red Magic 3S geleneğinden devam edecek olan Nubia Red Magic 5G‘nin, kullanıcıya oldukça performanslı bir deneyim sunacağı tahmin ediliyor.