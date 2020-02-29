Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G’nin yeni soğutma sistemi açıklandı!
ZTE Nubia Red Magic 5G hakkında son zamanlarda çok fazla söylenti çıktı. MWC 2020’de piyasaya sunulması gereken cihaz oldukça gecikmiş durumda gözüküyor. Cihaz MWC‘nin iptali yüzünden açıklanamadığı için kendi iç pazarında duyurulması bekleniyor. Şimdi ise cihazın yeni soğutma sistemi ile ilgili açıklamalar var.
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Nubia Red Magic 5G nasıl bir soğutma sistemi kullanacak?
Başkan Ni Fei‘nin bazı ürünlerin önemli özellikleriyle ilgili yanlış açıklamaları mevcuttu. Fakat bu sefer haber sağlam bir kaynaktan yayıldı. Red Magic 5G‘nin içindeki soğutma sisteminin, önceki Red Magic serisi telefonlardan daha iyi olacağı söyleniyor. Görünüşe göre, yeni nesil mini fan önceki nesillerde maksimum 14000 RPM düzeyindeydi fakat bu telefonda 15000 RPM‘e kadar yükseltilebilecek. CAE simülasyonları ile soğutma sistemindeki bıçaklar en iyi şekilde konumlandırılmış.
Hava kanalları ve radyatörler de bu soğutma sistemi için yeniden tasarlanmış. Kuzey-Güney hava kanalı radyatörü artık %56 daha fazla yüzey alanına sahip olup, havalandırma hacmini %43 ve ısı değişim kapasitesini %30 arttırmaktadır. Malzemeler de kalite olarak geliştirildiler ve yeni havacılık sınıfı alüminyum alaşım kullanıldı. Ve bunlarla birlikte Red Magic termal iletkenlik katsayısında %100′lük bir artış vaad ediyor. Ayrıca cihazda yeni bir termal iletken jel kullanılacak.
Mart ayında Nubia Red Magic‘in piyasaya sürülmesini bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Microsoft Surface Duo, beklenenden erken satışa çıkabilir
Microsoft’un ilk Android işletim sistemli telefonu Microsoft Surface Duo Ocak 2020’de duyurulmuştu. Yılın sonunda piyasaya sürülmesi beklenen telefon çok daha erken piyasaya sürülebilir.
Windows Central’ın haberine göre Microsoft Surface Duo, tam üretim için neredeyse hazır durumda ve yazılımsal iyileştirmeleri üzerinde çalışılıyor. Ürünün başlangıçta Windows işletim sistemi ile piyasaya sürülmesi planlandığı ve bu sebeple donanımının neredeyse 2 yıl önceden hazır olduğu iddia ediliyor. Habere göre Microsoft’un Android işletim sistemli cihazının önümüzdeki yaz satışa çıkması söz konusu.
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Haberde yer alan bir diğer ayrıntı ise Microsoft Surface Duo’nun bu yılın en güncel yonga seti olan Snapdragon 865 yerine geçtiğimiz yılın Snapdragon 855 yonga setini kullanacağı oldu. Bu haberin doğruluğu Surface Duo’nun 5G desteğine sahip olmayacağı ihtimallerini arttırıyor. Microsoft’un bu yonga seti ile 5G desteğini cihazına eklemek istemesi durumunda ayrıca bir X50 modemi de cihaza entegre etmesi mümkün. Ayrıca cihazın baz modelinde 128 GB depolama birimi ve 6 GB RAM olacağı tahmin ediliyor.
Microsoft’un 19 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Build konferansında cihazın dünya genelinde satışta olacağını açıklaması bekleniyor. Fakat Koronavirüs salgını sebebiyle üreticilerin yaşadığı sorun ve gecikmelerin bu planlarda değişikliğe yol açması ihtimali yüksek görülüyor. Microsoft’un üretkenlik odaklı Surface Duo cihazını hangi ülkelerde satışa çıkaracağı ve ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3 Pro, mekanik tetik tuşlarına sahip olacak!
3 Mart 2020 tarihinde tanıtılacak olan Black Shark 3 serisi oyun telefonlarının özellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Black Shark 3 Pro modelinin mekanik tetik tuşlarına sahip olacağı ortaya çıktı.
Özelliğe ait yeni görseller ve bir video Black Shark’ın resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşıldı. Oyun telefonlarının tetik tuşlarına sahip olmasına alışık olsakta, Black Shark 3 Pro mekanik tetik tuşlarına sahip olan ilk oyun telefonu olarak oyun severlerin ilgisini çekmeyi planlıyor. PC oyunculuğu tarafında oldukça popüler olan mekanik tuş takımları telefon seviyesinde oyunculara daha hassas kontrol ve geri bildirim vadediyor.
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Yayınlanan videoya göre kullanılmadıklarında cihaz ile aynı seviyede olacağı gözüken mekanik tuşlar oyun sırasında cihazın dışına yükseliyor. 21 mm yüksekliğe sahip olacak tuşlar, 1,5 mm seyahat mesafesi sunacak. Yapılan paylaşıma göre tuşlar 300.000 defa cihaz içine girip çıkmaya ve 1.000.000’dan fazla tıklamaya dayanıklı olacak.
Black Shark 3 Pro’nun diğer özelliklerine bakacak olursak, yeni model 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 865 platformundan gücünü alacak telefon 16 GB’a kadar RAM seçeneği ve 65 W hızlı şarj sunacak. Baz model 4720 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacakken Pro modeli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Her iki model de cihaz arkasından manyetik şarj cihazı ile şarj edilecek. Black Shark 3 serisinin tanıtım tarihine çok az bir süre kaldı ve cihazların tüm özellikleri tanıtım sonrası kesinleşecek.
Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon satışlarının 2020 ilk yarısında %10,6 azalması bekleniyor!
Coronavirüs‘ün akıllı telefon pazarı üzerindeki zararlı etkileri yıl boyunca hissedilecek. En son IDC‘nin yaptığı açıklamaya göre 2020’nin ilk yarısında akıllı telefonların satışı %10,6 azalabilir. Daha uzun vadede, salgının tüm yıl boyunca küresel anlamda %2,3’lük bir düşüşe yol açacağı düşünülüyor.
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Akıllı telefon pazarı ile ilgili son tahminler neler?
Pazarın bu yıl Coronavirüs patlak vermeden önceki erken tahminlerde büyüyeceği tahmin ediliyordu. Fakat oluşan bu durum tahminlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini gösterdi. Şu anda telefon üreticileri için temel sorunların başında, geçtiğimiz haftalarda Çin fabrikalarındaki iş kesintileri ve tedarik zincirleri ile lojistik birimler arasındaki kesintiler geliyor. Ortaya çıkan talep şokunun yılın ilk yarısında derinden hissedilmesi bekleniyor. Ancak normal faaliyetlere geri dönüşün 2020 Q3‘de başlaması bekleniyor.
Özellikle Çin telefon pazarına bakıldığında, yeni tahminler Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde düşüşte. Bileşen kıtlıkları, fabrika kapanmaları, karantinalar, lojistik ve seyahat kısıtlamaları akıllı telefon satıcılarının telefon üretmesi ve yeni cihazlar sunmasına engel yaratacaktır.
Coronavirüs durumu umut verici bir şekilde iyileştikçe ve 5G planları küresel olarak yayıldıkça, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren telefon satışlarında yeniden iyileşme bekleniyor. İleriye dönük baktığımızda, 2021’de 5G telefonlara yönelik talep artacak. Ayrıca bu artış pazarın tahmini olarak %6 büyümesini sağlayacak.