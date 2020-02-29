Nubia Red Magic 5G’nin yeni soğutma sistemi açıklandı!

ZTE Nubia Red Magic 5G hakkında son zamanlarda çok fazla söylenti çıktı. MWC 2020’de piyasaya sunulması gereken cihaz oldukça gecikmiş durumda gözüküyor. Cihaz MWC‘nin iptali yüzünden açıklanamadığı için kendi iç pazarında duyurulması bekleniyor. Şimdi ise cihazın yeni soğutma sistemi ile ilgili açıklamalar var.

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Nubia Red Magic 5G nasıl bir soğutma sistemi kullanacak?

Başkan Ni Fei‘nin bazı ürünlerin önemli özellikleriyle ilgili yanlış açıklamaları mevcuttu. Fakat bu sefer haber sağlam bir kaynaktan yayıldı. Red Magic 5G‘nin içindeki soğutma sisteminin, önceki Red Magic serisi telefonlardan daha iyi olacağı söyleniyor. Görünüşe göre, yeni nesil mini fan önceki nesillerde maksimum 14000 RPM düzeyindeydi fakat bu telefonda 15000 RPM‘e kadar yükseltilebilecek. CAE simülasyonları ile soğutma sistemindeki bıçaklar en iyi şekilde konumlandırılmış.

Hava kanalları ve radyatörler de bu soğutma sistemi için yeniden tasarlanmış. Kuzey-Güney hava kanalı radyatörü artık %56 daha fazla yüzey alanına sahip olup, havalandırma hacmini %43 ve ısı değişim kapasitesini %30 arttırmaktadır. Malzemeler de kalite olarak geliştirildiler ve yeni havacılık sınıfı alüminyum alaşım kullanıldı. Ve bunlarla birlikte Red Magic termal iletkenlik katsayısında %100′lük bir artış vaad ediyor. Ayrıca cihazda yeni bir termal iletken jel kullanılacak.

Mart ayında Nubia Red Magic‘in piyasaya sürülmesini bekliyoruz.