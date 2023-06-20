ZTE’nin merakla beklenen akıllı AR gözlüğü Nubia Neovision Glass artık dünya çapında açık satış için hazırlanıyor. Şirket kısa bir süre önce İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te tanıtılan Neovision Glass’ın fiyatını ve küresel kullanılabilirliğini duyurdu. İlgilenen tüketiciler artık Neovision Glass’ı 19 Haziran 2023 tarihinden itibaren doğrudan resmi web sitesinden satın alınabiliyor.

Nubia Neovision Glass, olağanüstü bir görsel ve işitsel deneyim sunan, Yüksek Çözünürlüklü Ses Kalitesi sertifikasını ve TÜV Rheinland sertifikasını alan dünyanın ilk akıllı gözlüğü olarak diğerlerinden ayrılıyor. Cam, 3500 PPI ve 120 inç ekrana sahip Micro-OLED ekrana sahip olup, canlı renklerle net ve sürükleyici bir görünüm sunar. 1080P’nin yüksek çözünürlüklü çözünürlüğü ayrıntılı görseller sunarken, 43 dereceye yayılan geniş görüş alanı geniş bir perspektif sunar. Ek olarak, cam, izleme deneyimini daha da geliştiren 1800 nite kadar parlaklığa sahip.

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Neovision Glass içindeki entegre çift yönlü hoparlörler ve siklonik ses tankı sayesinde ses kalitesi de aynı derecede etkileyici. 44.1kHz’i aşan bir örnekleme oranı ve 16 biti aşan bir bit derinliği ile kullanıcılar, kayıpsız ses kalitesinin keyfini çıkarabilir ve genel ses deneyimlerini daha da geliştirebilir.

Neovision Glass’ın göze çarpan özelliklerinden biri çok yönlülüğüdür. Cam, kişisel bir mobil tiyatro, bir mobil oyun merkezi veya verimli bir ofis asistanı dahil olmak üzere çeşitli senaryolarda kullanılabilen sanal bir geniş ekran sağlar. Bağlı cihazlardan gerçek zamanlı içeriği sorunsuz bir şekilde sanal bir ekrana yansıtarak kullanıcıların akıllı telefonlar, dronlar, oyun konsolları, dizüstü bilgisayarlar ve daha fazlası gibi çok çeşitli cihazlara bağlanmasına olanak tanıyor.

Camın tasarımı, hafif lüks güneş gözlüklerini anımsatan hem modaya uygun hem de zarif. Sadece 79 gr ağırlığındaki çerçevesiz ve şık manyetik lensler, modayı teknolojiyle başarıyla birleştirerek görsel olarak çekici bir ürün yaratıyor.

Neovision Glass artık resmi web sitesinde 529€/549€/479£ olarak belirlenmiş fiyatlarla satın alınabiliyor. Çeşitli Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Asya Pasifik ülkeleri ve Güney Afrika dahil olmak üzere çeşitli ülke ve bölgelerde erişilebilir.