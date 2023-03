Nothing alt markası Particles by XO, bugün Bluetooth SIG sertifikasında görülen ilk TWS ile yakında görücüye çıkabilir.

Aralık 2022’de, yaklaşmakta olan Nothing ‘Particles by XO‘ TWS’nin ilk görünümünü özel olarak ortaya çıkmıştı. Particles by XO muhtemelen Nothing’in yaklaşmakta olan alt markasının adı olacak ve TWS bugün Bluetooth SIG sertifikasında görüldü.

Nothing’den yeni bir marka

Yukarıdaki Bluetooth SIG sertifikasyon web sitesi ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, Nothing ‘Particles by XO’ TWS (Nothing B154 model numarasıyla) sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylandı. Bluetooth SIG sertifikası aynı zamanda TWS’nin yakında almaya başlayabileceği diğer sertifikalara da kapı açıyor.

Beklenen teknik özellikleri

Nothing ‘Particles by XO’, L şeklinde bir form faktörü ile benzersiz bir tasarıma sahip olacak, bu da TWS’nin kulağa yerleştirildiğinde yukarı doğru işaret edileceği anlamına geliyor. Fıstık şeklindeki tasarım, Nothing ‘Particles by XO’yu markanın mevcut yarı şeffaf TWS serisinden ideal bir şekilde ayrılacak. Tasarım minimal olsa da, markanın ana kulaklık serisi Nothing Ear kadar şeffaf olmayacak.

Nothing ‘Particles by XO’, LHDC ve ANC desteğine sahip olacak, bu da premium TWS kategorisinde yer alabilecekleri anlamına geliyor. TWS’lerin önümüzdeki aylarda dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor.