Google, Mayıs ayında Android 14 güncellemesini resmi olarak tanıtacak. Ancak teknoloji devi bugün sürpriz bir şekilde Android 13 QPR3 Beta 1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ek özellikler, hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonlarının yanı sıra en son Mart Feature Drop sürümünden tüm güncellemeleri içeriyor.

Google, Android 13 QPR3 Beta’nın Android 14 Beta başlayana kadar devam edeceğini duyurdu. QPR3 beta’daki katılımcılar, kullanıma sunulduğunda Android 14 Beta 1’e otomatik olarak bir kablosuz (OTA) güncellemesi alacak.

Esper.io’dan Mishaal Rahman kısa süre önce Android 13 QPR3 güncellemesinde heyecan verici yeni özellikler keşfetti.

En son yeniliklerin özeti;

As I already said, lots of the new changes in Android 13 QPR3 Beta 1 are already visible/added in Android 14 DP2, that’s just the nature of how development on these branches works.

The change that decouples weather from smartspace and lets the user toggle whether to show weather… https://t.co/4CSYFjKTGI

