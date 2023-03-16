Google, Mayıs ayında Android 14 güncellemesini resmi olarak tanıtacak. Ancak teknoloji devi bugün sürpriz bir şekilde Android 13 QPR3 Beta 1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ek özellikler, hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonlarının yanı sıra en son Mart Feature Drop sürümünden tüm güncellemeleri içeriyor.

Google, Android 13 QPR3 Beta’nın Android 14 Beta başlayana kadar devam edeceğini duyurdu. QPR3 beta’daki katılımcılar, kullanıma sunulduğunda Android 14 Beta 1’e otomatik olarak bir kablosuz (OTA) güncellemesi alacak.

Esper.io’dan Mishaal Rahman kısa süre önce Android 13 QPR3 güncellemesinde heyecan verici yeni özellikler keşfetti.

En son yeniliklerin özeti;

Ayarlar Bildirimleri altında “kilit ekranında yalnızca yeni bildirimleri göster” seçeneği mevcuttur, ancak yalnızca lock_screen_show_only_unseen_notifications “1” olarak ayarlanmışsa.

Geçici görev çubuğu artık hareket gezinmesi etkinleştirildiğinde kullanılabilirken, kalıcı görev çubuğu 3 düğmeli gezinme ile görünür.

Paylaş menüsü ayrıştırılmış bir seçici ile daha tutarlıdır.

Kullanıcılar artık smartspace’ten ayrı olarak kilit ekranında hava durumunu görüntüleme seçeneğine sahipler.

Saat Kilit Açma özelliğine artık Ayarlar entegrasyonu aracılığıyla erişilebilir.

Cihaz Kontrolleri, sağlayıcılardan özel bir gömülü etkinlik gösterebilir, ancak yalnızca Android 14 DP2’nin sürümündeki geliştiricilere.

Yazı tipi ölçekleme Hızlı Ayar kutucuğu etkinleştirildiğinde artık kullanılabilir.

Üç yeni keyguard hızlı satın alma desteği destekleniyor: Sessiz, not alma ve video kamera.

As I already said, lots of the new changes in Android 13 QPR3 Beta 1 are already visible/added in Android 14 DP2, that’s just the nature of how development on these branches works. The change that decouples weather from smartspace and lets the user toggle whether to show weather… https://t.co/4CSYFjKTGI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 15, 2023

Android 13 QPR3 Beta 1’de aşağıdaki sorunlar çözüldü;

Kilit ekranındaki saat metninin yanlış renkte olması sorunu düzeltildi.

Bluetooth sesinin bazı cihazlarda çalışmaması sorunu düzeltildi.

Parmak izi sensörünün konumunu belirtmek için normalde ekranda görüntülenen parmak izi simgesinin yanlışlıkla bir ünlem işareti (!) olarak değişmesi sorunu düzeltildi.

Canlı duvar kağıtlarının seçilemeyeceği veya kullanılamadığı bir sorun düzeltildi.

Bir OTA güncellemesi yüklendikten sonra widget’ların, uygulama simgesi konumlarının ve ana ekrandaki diğer yapılandırılabilir seçeneklerin sıfırlanması sorunu düzeltildi.

Bir OTA güncellemesi yükledikten sonra bir cihazın Face Unlock’tan kaydedilmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

Bu güncellemeyi Google Pixel 4a, 5, 5a, 6, 6 pro, 6a ve Pixel 7 serileri alıyor. Eğer beta testine kayıtlıysanız güncellemeyi OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.