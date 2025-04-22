Galaxy S24 FE kullanıcıları müjde! Güney Kore’de yayınlanan kararlı sürümle birlikte S24 FE One UI 7 arayüzü artık hazır. Peki One UI 7 ile yüklü yeni S24 FE Android 15 Türkiye’ye ne zaman gelecek? S24 FE Android 15 çıkış tarihi ile ilgili detaylar da belli oldu.

S24 FE One UI 7 güncellemesi Kore’de yayınlandı!

S24 FE One UI 7 güncellemesi, Güney Kore’de kararlı sürüm olarak indirilmeye açıldı. Bu güncellemeyle birlikte Samsung Android 15 tabanlı arayüzünü kullanıcılarla buluştururken, yapay zekâ destekli birçok yeni özellikle öne çıkıyor.

Özellikle günlük kullanımda sezgisel bildirim yönetimi, görsel tanıma destekli galeri düzenlemeleri ve daha akıcı geçişler ile kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor. S24 FE One UI 7 sürüm numarası S721NKSU2BYD9 / S721NOKR2BYD9 / S721NKSU2BYD9 olarak kaydedildi.

Paket boyutu yaklaşık 975 MB olarak belirlenmiş. Ayrıca güvenlik yaması olarak 1 Nisan 2025 tarihli güncelleme entegre edilmiş durumda.

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Samsung’un en yeni arayüzü olan One UI 7, Galaxy AI çatısı altındaki özelliklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda canlı çeviri, yazılı metin özetleme ve yapay zekâyla içerik üretimi gibi birçok yenilik artık orta segment modellere de ulaşıyor.

S24 FE One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Samsung’un Android ekosistemindeki kararlılığını güçlendiren bu adım, S24 FE One UI 7 çıkış tarihi ile ilgili beklentileri de netleştirmiş oldu. Resmi Samsung yazılım planlama sitesine göre, S24 FE One UI 7 güncellemesinin Türkiye için 20 Nisan 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında kullanıma sunulması bekleniyor.

Kullanıcılar bu güncellemeyi “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını izleyerek cihazlarına kurabilecek. Samsung’un yapay zekâ entegrasyonunu daha geniş kitlelere yayma hedefi doğrultusunda, orta segment modellerde bile bu kadar kapsamlı bir güncelleme sunması dikkat çekiyor.

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S24 FE Android 15 ile birlikte gelen yenilikler ve AI tabanlı iyileştirmeler, Android dünyasında Samsung’un konumunu bir adım öteye taşıyor. Kararlı sürümün yaygınlaşmasıyla birlikte diğer Galaxy modellerinde de benzer performans iyileştirmeleri bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S24 FE Android 15 güncellemesiyle gelen yapay zekâ destekli özellikler beklentinizi karşılıyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!