Nothing’in yeni akıllı telefonları Nothing Phone 3a ve Nothing Phone 3a Pro, nihayet Türkiye’de satışa çıktı. Mart ayında duyurulan bu iki model, şirketin sade ama dikkat çekici tasarım anlayışını sürdürürken, teknik özellikleriyle de orta segmentte dengeleri değiştirmeye aday. Peki bu telefonlar kullanıcıya neler sunuyor ve Türkiye fiyatları ne kadar?

Nothing Phone 3a özellikleri

Nothing Phone 3a, dış tasarımıyla markanın alışık olduğumuz saydam estetiğini korurken, ekran tarafında da iddialı geliyor. Cihazda yer alan 6.77 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük sunuyor.

120 Hz tazeleme oranı sayesinde kaydırma ve animasyon geçişleri son derece akıcı. Ayrıca 3.000 nit tepe parlaklık değeri, güneş altında bile rahat bir ekran deneyimi vadediyor. Ekranın içine entegre edilmiş parmak izi okuyucu, güvenlik ve hız anlamında kullanıcıya konfor sunuyor.

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Ön kamera tarafında 32 MP’lik bir lens bizi karşılıyor. Bu selfie kamerası, hem portre kalitesi hem de görüntülü görüşmelerde netlik açısından oldukça başarılı. Arka tarafta ise üçlü bir kamera sistemi yer alıyor: 50 MP ana sensöre, 50 MP çözünürlükte bir telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Yapay zekâ destekli bu sistem, sahneye göre otomatik ayar yapabiliyor.

Cihazın kalbinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Bu yonga seti, orta üst segmente konumlandırılan cihazlar için yüksek verimlilik ve oyunlarda tatmin edici performans sunuyor. RAM ve depolama seçenekleri ise kullanıcının bütçesine göre şekillendiriliyor: 8 GB RAM + 128 GB ya da 12 GB RAM + 256 GB versiyonları mevcut.

Yazılım tarafında Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 arayüzü sade, hızlı ve kişiselleştirilebilir deneyim sunuyor. 5.000 mAh kapasiteli batarya, 50W hızlı şarj desteğiyle geliyor ve tüm günü rahatlıkla çıkarıyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.77 inç AMOLED, 1080 x 2392 piksel, 130 Hz, 3.000 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 8 GB veya 12 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP (telefoto) + 8 MP (ultra geniş)

Batarya: 5.000 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1

Nothing Phone 3a Pro özellikleri

Nothing Phone 3a Pro modeli, görünümde temel modelle büyük ölçüde benzeşiyor olsa da donanım tarafında ciddi farklar barındırıyor. Öncelikle ekran, yine 6.77 inç boyutunda AMOLED panelle geliyor ve aynı şekilde 120 Hz yenileme oranı ve 3.000 nit parlaklık sunuyor. Ancak selfie kamerası bu modelde 50 MP’e çıkarılmış. Bu sayede sosyal medya içeriği üreticileri için daha yüksek detaylı çekimler mümkün hale geliyor.

Arka kamera diziliminde ise bir fark göze çarpıyor: Ana kamera ve ultra geniş açılı lensin yanı sıra, 50 MP çözünürlüğünde Sony sensörlü bir periskop kamera da yer alıyor. Bu sayede Pro model, daha keskin ve yakınlaştırmalı çekimlerde ciddi avantaj sağlıyor. Tüm bu kamera sistemi yine yapay zekâ algoritmalarıyla destekleniyor.

Performans kısmında da fark devam ediyor. Nothing Phone 3a Pro yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bu konfigürasyon, oyun performansı, uygulama çoklu görevleri ve genel akıcılık açısından beklentiyi yüksek tutuyor. Yazılım arayüzü yine Nothing OS 3.1, Android 15 tabanlı ve oldukça sade. 5.000 mAh batarya burada da karşımıza çıkıyor ve 50W hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede dolabiliyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.77 inç AMOLED, 1080 x 2392 piksel, 130 Hz, 3.000 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ön Kamera: 50 MP

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP (periskop, Sony sensör) + 8 MP (ultra geniş)

Batarya: 5.000 mAh, 50W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1

Nothing Phone 3a Türkiye fiyatı

Nothing Phone 3a, Türkiye’de 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonuyla satışa sunuldu. Bu modelin resmi satış fiyatı ise şu şekilde açıklandı:

12 GB + 256 GB: 29.999 TL

Nothing Phone 3a Pro Türkiye fiyatı

Nothing Phone 3a Pro ise doğrudan üst segment kullanıcıyı hedefliyor. Geniş RAM ve depolama kapasitesiyle gelen cihazın Türkiye fiyatı:

12 GB + 256 GB: 34.999 TL

Siz Nothing Phone 3a ve 3a Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyat aralığında en mantıklı Android seçeneklerden biri olabilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın!