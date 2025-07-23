Teknoloji dünyasının merakla beklediği an yaklaşıyor. Google, yeni amiral gemisi modeli için lansman öncesi sessizliğini bozdu ve Google Store üzerinden yayınladığı 13 saniyelik kısa bir video ile Pixel 10 Pro modelinin tasarımını resmen doğruladı. 20 Ağustos’ta yapılması planlanan büyük tanıtım öncesinde gelen bu hamle, sızıntıların doğruluğunu teyit ederken, cihaz hakkındaki heyecanı da zirveye taşıdı. Videoda, cihazın ikonik kamera adasına dönüşen silüeti ve arka panelin genel hatları net bir şekilde sergileniyor. Bu resmi doğrulama, Pixel 10 Pro modelinin ne denli iddialı bir giriş yapacağının ilk sinyallerini veriyor.

Pixel 10 Pro Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı!

Google’ın paylaştığı kısa tanıtım, Pixel 10 Pro modelinin sızdırılan tasarımını doğrular nitelikte. Cihazın arka kısmında uzanan ve artık bir imza haline gelen kamera vizörü, yenilenmiş bir estetikle karşımıza çıkıyor. Bu tasarım dili, cihazın hem modern hem de tanıdık bir his vermesini sağlıyor. Tasarımın netleşmesiyle birlikte, şimdi gözler donanım özelliklerine çevrilmiş durumda. Özellikle yapay zeka ve işlem gücü konusunda çığır açması beklenen yeni nesil Tensor G5 yonga setinin Pixel 10 Pro modeline güç verecek olması, performans beklentilerini oldukça yükseltiyor.

Donanım tarafında sızdırılan bilgiler, Pixel 10 Pro modelinin sadece işlemcisiyle değil, aynı zamanda ekran ve kamera yetenekleriyle de öne çıkacağını gösteriyor. Cihazda yer alması beklenen 6.3 inç boyutundaki LTPO OLED ekran, 3.000 nit gibi rekor bir parlaklık değeri ve 120Hz yenileme hızı sunarak görsel bir şölen vaat ediyor. Ekranın ve arka yüzeyin Gorilla Glass Victus 2 ile korunması ise dayanıklılığı ön planda tutuyor. Bu akıllı telefon, premium malzeme kalitesi ve üst düzey ekran teknolojisiyle kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Kamera, Pixel serisinin her zaman en güçlü olduğu alanlardan biri olmuştur ve Pixel 10 Pro ile bu gelenek devam edecek gibi görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazın arkasında 50 MP ana, 48 MP ultra geniş ve 48 MP telefoto olmak üzere üçlü bir kamera kurulumu yer alacak. Hem ultra geniş hem de telefoto lenslerin makro çekim yeteneğine sahip olması, fotoğrafçılık esnekliğini artırıyor. Ön tarafta ise 42 MP’lik yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası bekleniyor. Tüm bu donanım, Google’ın gelişmiş yazılım ve yapay zeka algoritmalarıyla birleştiğinde, Pixel 10 Pro modelini mobil fotoğrafçılıkta yeniden referans noktası haline getirebilir.

Pixel 10 Pro Sızdırılan Özellikler

İşlemci: Google Tensor G5 SoC

Google Tensor G5 SoC Ekran: 6.3 inç, 120Hz, 2.856×1.080p LTPO OLED, 3.000 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass Victus 2

6.3 inç, 120Hz, 2.856×1.080p LTPO OLED, 3.000 nit tepe parlaklık, Gorilla Glass Victus 2 Bellek (RAM): 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka Kamera Sistemi: 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera (makro özellikli), 48 MP telefoto kamera (makro özellikli)

50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera (makro özellikli), 48 MP telefoto kamera (makro özellikli) Ön Kamera: 42 MP

42 MP Batarya: 4.870 mAh kapasite, 29W kablolu ve 15W Qi2 kablosuz şarj desteği

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