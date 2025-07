Teknoloji dünyasının yenilikçi markası Nothing, amiral gemisi modeli için devrim niteliğinde bir yazılım paketi yayınladı. Kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği Nothing OS 3.5 güncellemesi, Nothing Phone 3 kullanıcıları için aşamalı olarak sunulmaya başlandı. Bu kapsamlı güncelleme, telefonun ikonik Glyph Arayüzü başta olmak üzere kamera, performans ve sistem kararlılığı gibi kritik alanlarda çığır açan yenilikler ve iyileştirmeler içeriyor. Güncelleme ile birlikte Nothing Phone 3, kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniden şekillendiriyor.

Nothing Phone 3 NothingOS 3.5 Yayınlandı

Nothing OS 3.5 ile gelen en dikkat çekici yenilikler şüphesiz Glyph Arayüzü üzerinde yoğunlaşıyor. Artık arama esnasında Glyph düğmesine uzun basıldığında arayan kişinin bilgileri arayüzde beliriyor. Bu yeni Arayan Kimliği özelliği, telefonun kullanımını daha pratik hale getiriyor. Ayrıca kullanıcılar artık Temel Bildirimler için özel simgeler atayabiliyor ve üretken zil sesleri ile telefonlarını daha da kişiselleştirebiliyor. Bu güncelleme, Nothing Phone 3 modelinin kendine has kimliğini daha da güçlendiriyor.

Kamera tarafında da önemli geliştirmeler mevcut. Güncelleme, Nothing Phone 3 modelinin hem ön hem de arka kamerasındaki HDR ve Gece Modu performansını gözle görülür şekilde artırıyor. Artık daha net ve dengeli fotoğraflar çekmek mümkün. Video tarafında ise HDR işleme yetenekleri iyileştirilerek daha doğal aydınlatma ve renk geçişleri sağlandı. Telefonun UltraXDR Ekran teknolojisi de bu güncellemeden nasibini alarak çok daha akıcı bir dinamik aralık sunuyor.

Oyun tutkunları için de sevindirici haberler var. Popüler bir battle royale oyununda yapılan optimizasyon sayesinde Nothing Phone 3 artık saniyede 120 kare (FPS) performansına ulaşıyor. Oyun esnasında yaşanan Wi-Fi gecikmesi de minimuma indirilerek rekabetçi oyunlarda avantaj sağlanıyor. Bu yenilikler, Nothing Phone 3 cihazını mobil oyuncular için çok daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Güncelleme sadece yeni özellikler eklemekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut sorunları da gideriyor. Özellikle uzamsal ses açıkken müzik çalındığında oluşan gürültü problemi ve yavaş şarj gibi can sıkıcı pil sorunları bu sürümle birlikte tarih oluyor. Hatalı pil seviyesi gösterimi gibi problemlerin de çözüldüğü güncelleme, genel sistem performansı ve güç verimliliğini optimize ederek Nothing Phone 3 kullanıcılarına daha stabil bir deneyim vaat ediyor.

Yeni özellikler arasında öne çıkan bir diğeri ise Essential Space içerisine eklenen “Kayıt İçin Çevir” fonksiyonu. Telefonun yüzü aşağıdayken ilgili tuşa basılı tutmak, anında bir sesli not kaydı başlatıyor ve bunu düzenlenmiş bir toplantı listesine dönüştürüyor. V3.5-250711-2047 yapı numarasına sahip olan güncelleme, Ayarlar menüsü üzerinden kontrol edilebilir ve Nothing Phone 3 cihazınıza yüklenebilir.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone (3) Nasıl Fotoğraf / Video Çekiyor?

Siz Nothing Phone 3 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.