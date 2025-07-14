Bu videoda Nothing markasının en yeni amiral gemisi telefonu Phone (3) modelinin kamera performansının nasıl olduğuna göz atıyoruz. Amiral gemisi segmentinde ilk defa periskop telefoto kullanan marka hem önde hem de arkadaki üç kamerada 50MP çözünürlüğünde kameralar kullanıyor. Yine hem önde hem de arka taraftaki kameralar ile 4K 60fps HDR çekim yapabiliyor ve lensler arası geçişe de izin veriyor.

Nothing Phone (3) ilk bakış: https://youtu.be/3tsUzegRXEM

Nothing Phone (3) kutu açılışı: https://youtu.be/2Zebz2uYe8g

Telefonda kullanılan sensörler ise şu şekilde:

Ana Kamera – Omnivision OV50H

Ultra geniş açı – Samsung JN1

Telefoto – Samsung JN5

Ön Kamera – Samsung JN1

Peki siz Nothing Phone (3) hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde satışa çıktığında hangi fiyatla satışa çıkar? Siz hangi fiyattan satışa çıkarsa tercih edersiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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