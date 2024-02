Nothing şirketi, merakla beklenen yeni akıllı telefonları olan Nothing Phone (2a) modelinin 5 Mart 2024 tarihinde resmi olarak duyuracağını açıkladı. Şirketin CEO’su Carl Pei, bir video yayınında, Nothing Phone (2a)’nın, önceki versiyonuna kıyasla daha uygun bir fiyat etiketine sahip olacağını ima etti.

Baş Endüstriyel Tasarımcı Chris Weightman, son zamanlarda ortaya çıkan canlı görüntülerle uyumlu tasarım çizimlerini paylaştı. Bu çizimler, telefonun tasarım detaylarını ve kamera düzenini açıkça gösteriyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Watch 2 WearOS ile geliyor

Weightman ayrıca, telefonun yine şeffaf bir tasarıma sahip olacağını ve glif arayüzünün korunacağını doğruladı. Ancak şirketin, glifin yerleştirilmesi konusunda revize çalışmalar yaptığını da belirtti.

Fresh. Eyes. The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 11:30 GMT. pic.twitter.com/eE6hPjXOeB — Nothing (@nothing) February 13, 2024

Bu çizimler, birkaç hafta önce sızdırılan görüntülerle de uyumlu. Önceki söylentilere göre, Nothing Phone (2a), MediaTek Dimensity 7200 yonga seti tarafından desteklenen 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, arka tarafında 50 MP’lik bir Samsung S5KJN1 ultra geniş açılı kamera ve önde 32 MP’lik bir Sony IMX615 sensörü bulunacak.

Yeni telefon ile ilgili olarak Carl Pei şunları söyledi: