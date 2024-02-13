Çinli teknoloji devi Xiaomi, Xiaomi Watch 2 Pro isimli akıllı saatini piyasaya sürmüştü. Bu saat, Xiaomi’nin ilk WearOS’lu akıllı saati olarak karşımıza çıkıyordu. Geldiğimiz noktada bugün Xiaomi, Xiaomi Watch 2 üzerinde çalışıyor. Xiaomi Watch 2 WearOS ile gelecek. Detaylara bakalım.

Xiaomi Watch 2 WearOS ile neler sunacak?

Xiaomi Watch 2 WearOS ile birlikte gelecek. Ekran tarafında ise Xiaomi Watch 2, 466×466 piksel çözünürlüğe ve her zaman açık moda sahip 1.43 inç dairesel AMOLED ekrana sahip olacak.

Saat kaputun altında Snapdragon W5+ Gen 1 dört çekirdekli yonga seti ile birlikte gelecek. Xiaomi Watch 2, 65 saate kadar bir kullanım sunabilecek.

Fiyat tarafında ise akıllı saat 199 Euro ile 219 Euro arasında değişen fiyatlara sahip olacak.

Xiaomi Watch 2 Pro neler sunuyor?

Xiaomi normalde akıllı saatlerinde MIUI Watch OS ismini verdiği bir yazılım kullanıyordu. Xiaomi Watch 2 Pro’da ise bundan vazgeçen Xiaomi, bu akıllı saatinde Google’ın WearOS yazılımını kullanıyor. WearOS sayesinde akıllı saate Spotify, Google Haritalar gibi uygulamalar yüklenebiliyor.

Watch 2 Pro ekran tarafında 1.43 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Ekran 466×466 piksel çözünürlük ve 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor.

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Akıllı saat kaputun altında Snapdragon W5+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Akıllı saat 500 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya 72 saate varan bir kullanım sunacak.

Akıllı saatin NFC desteği de bulunuyor. Bu sayede akıllı saat ile temassız ödemeler yapılabiliyor. Ödeme sağlayıcısı ise Google Wallet.

Xiaomi Watch 2 Pro, şu anda 8349 TL fiyat etiketiyle satışta. Satın almak isterseniz bu linkten Xiaomi’nin resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.