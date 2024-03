Bu videoda Nothing markasının üçüncü, ülkemizde lansmanını yaptığı ilk telefonu Phone (2a) modelinin detaylarına yakından bakıyoruz.

Nothing Phone (2a) segmentinde diğer telefonlardan farklı olan tasarımıyla dikkat çekiyor. Markanın kimliğini yansıtan Glyph arayüzü, arka tarafta üç farkı ledler tamamlanırken birçok özelliği içerisinde barındırıyor.

Peki segmentinde bu kadar farklılaşan Nothing Phone (2a) kullanıcısına neler sunuyor? Gelin detaylı bir şekilde göz atalım. Telefon hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Nothing Phone (2a) İlk İzlenim: https://youtu.be/eEhN3YYbafI

Nothing Phone (2a) Kutu Açılışı: https://youtu.be/8b1qMl9Phao

Nothing Phone (2a) Oyun Testi: https://youtu.be/TIE8UcOcCoY

Nothing Marka Yöneticisi İle Röportaj: https://youtu.be/8Qv80AtMN18

