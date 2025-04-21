Samsung’un eski amiral gemilerinden biri olan Galaxy S22 için heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bir kullanıcı, cihazına S22 One UI 7 sürümünü başarıyla kurduğunu paylaştı. Peki bu ne anlama geliyor? S22 Android 15 ne zaman çıkacak sorusu hâlâ gündemdeyken, bazı cihazlara kurulan güncelleme nasıl görünüyor?

S22 One UI 7 ortaya çıktı! Nasıl görünüyor?

S22 One UI 7 ile ilgili dikkat çekici bir gelişme Reddit üzerinden geldi. Bir kullanıcı, Galaxy S22 Plus modeline bu sürümü yüklediğini ve sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtti. Ancak bu kurulumun, Samsung tarafından resmi olarak yayınlanan bir güncelleme değil; geliştirici kaynaklardan elde edilen bir sürüm olduğu düşünülüyor.

Bu da “kararlı sürüm ne zaman herkese sunulacak?” sorusunu gündemde tutuyor. Henüz OTA (kablosuz) dağıtım başlamış değil, dolayısıyla bu sürüm yalnızca sınırlı teknik bilgiye sahip kullanıcılar tarafından yüklenebiliyor.

Güncellemeyi deneyimleyen kullanıcının yorumlarına göre S22 Android 15, görsel anlamda oldukça benzer bir deneyim sunuyor. Yeni animasyonlar, sistem simgeleri ve arayüz geçişleri dikkat çekerken; S22 Android 15 nasıl görünüyor diye merak eden kullanıcıların ilgisini çekecek bir diğer detay da Galaxy AI eksikliği.

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S23 ve S24 modellerinde bulunan üretken yapay zekâ özelliklerinin, S22 modelinde yer almadığı görülüyor. Samsung’un donanım sınırları nedeniyle bu özellikleri bazı modellerle sınırladığı belirtiliyor.

Buna karşın arayüzdeki genel akıcılık, yeniden tasarlanan bildirim paneli, widget seçenekleri ve güvenlik yaması seviyeleri güncellenmiş durumda. S22 One UI 7 kurulumunu gerçekleştiren kullanıcı, pil tüketiminin önceki sürümlere göre daha dengeli olduğunu da aktarıyor.

S22 One UI 7 ne zaman çıkacak?

Resmi bilgilere göre S22 One UI 7 için genel dağıtım tarihi de netleşmiş durumda. Samsung’un “Güncel miyiz?” platformunda yer alan takvime göre S22 Android 15 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı 20 Mayıs 2025 – 31 Mayıs 2025 tarih aralığı olarak belirtiliyor. Bu da güncellemenin yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da sunulacağını gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S22 One UI 7 ile eski amiral gemileri yeni bir soluk kazanabilir mi? Sizce Samsung, tüm özellikleri S22’ye sunmalı mıydı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!