Nothing markasının üç farklı telefon modeli Phone (1), Phone (2) ve Phone (2a) ülkemizde satılıyor. Güncel ve sade olan arayüzü hızlı kullanıma çok elverişli. Bununla beraber Android 14 tabanında NothingOS 2.5 kullanan Nothing Phone (2a) 3 büyük Android güncellemesi, dört sene de güvenlik güncellemesi alacak.

Peki Nothing markasının bir telefonunu almak isteyen kişiler bu sade arayüzde neler yapabilir? Kendine özel kişiselleştirmeleri olan bu arayüz kullanıcısına neler sunuyor? Gelin bu videoda yakından bakalım. İyi seyirler.

Nothing Phone (2a) İlk İzlenim: https://youtu.be/eEhN3YYbafI

Nothing Phone (2a) Kutu Açılışı: https://youtu.be/8b1qMl9Phao

Nothing Phone (2a) Oyun Testi: https://youtu.be/TIE8UcOcCoY

Nothing Marka Yöneticisi İle Röportaj: https://youtu.be/8Qv80AtMN18

Nothing Phone (2a) İnceleme: https://youtu.be/PUSARXSYeoI

#Nothing #NothingPhone2a #Phone2a