Google, Android 16 Beta 4 sürümünü duyurdu ve birçok üretici bu programa dahil oldu. Ancak dikkat çeken bir eksiklik var, o da Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini bir türlü başlatamayan Samsung. Android 16 Beta alacak telefonlar listesinde Samsung cihazları yer almıyor. Peki Samsung Android 16 ne olacak, One UI 8 gecikecek mi?

Samsung, Android 16 Beta partneri şirketler arasında yer almıyor. Bu, şirketin kendi arayüzü olan One UI 8 üzerinde çalışmalara odaklandığını gösteriyor. Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin, ilk olarak Samsung‘un yeni Z Fold ve Z Flip 7 katlanabilir telefonlarıyla birlikte tanıtılmasını bekliyoruz.

Diğer yandan, Android 16 Beta partneri markalar listesinde HONOR, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, realme, vivo ve Xiaomi gibi markalar yer alıyor. Bu markalar, kullanıcılarına Android 16 yeniliklerini erken deneyimleme fırsatı sunacaklar. Samsung ise bu liste yer almıyor.

Bu karar, Android 16 güncellemesini bekleyen kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Zira Samsung Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini de geciktirmişti. Nisan’ın ilk haftasında kullanıcılarla buluşması beklenen güncelleme, halen kullanıcılara ulaşmış değil.

Durum öyle bir hal aldı ki, kullanıcılar internetten buldukları yazılımı garantilerini hiçe sayarak cihazlarına yüklemeye başladılar. Fastboot üzerinden yüklenen güncellemeler, cihazlara One UI 7 özelliklerini getiriyor.

Samsung ise S24 serisinde yaşanan sorunlar üzerine güncellemeleri durdurmak zorunda kalmıştı. Şimdiyse güncellemenin şirketin anavatanı Güney Kore’de yeniden başladığı bilgileri geliyor.

Samsung One UI 8 güncellemesinin nasıl ilerleyeceğini bizler de merak ediyoruz. Şirketin One UI 8 güncellemesine dair yazılım dosyaları internete sızmış ve S21 serisinde Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin çalıştığına şahit olmuştuk. Bizler de güncellemenin seyrini merakla takip ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung yeni güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!