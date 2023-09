Geçtiğimiz ay Nothing, en yeni amiral gemisi Nothing Phone (2) üzerinde Nothing OS 2.0.2 güncellemesinin neden olduğu kamera sorunlarını gidermek için Nothing OS 2.0.2a adlı bir düzeltme yaması yayınladı. Marka şimdi de cihaz için bir dizi hata düzeltmesi ve iyileştirmelerin yanısıra, Zomato uygulamasına Glyph Progress desteğini getiren Nothing OS 2.0.3 güncellemesini yayınladı! İşte güncellemeye dair her şey!

Nothing Phone (2) Yeni Güncellemeyle Harika Olmuş!

Nothing OS 2.0.3, ana ekranınıza koyabileceğiniz bir pusula widget’ı ekliyor. Zomato sipariş ilerlemesi de artık bu güncelleme Glyph arayüzünde temsil edilecek. Güncelleme ayrıca Ekran Kaydedici yakalama çözünürlüğünün artırılması, daha hızlı klavye açılır animasyon hızı ve daha iyi dokunsal geri bildirim gibi bazı iyileştirmelere de sahip. Lafı fazla uzatmadan, bütün değişiklikleri inceleyebileceğiniz değişiklik günlüğünü sizlerle paylaşalım.

Nothing OS 2.0.3 Değişiklik Günlüğü şu şekilde:

Yenilikler

Pusula widget’ı eklendi. Yerleştirdikten sonra, daha ayrıntılı bilgi görmek için aşağı kaydırın.

Cihazın cep modunda olduğunu göstermek için yeni kullanıcı arayüzü eklendi.

Glyph Progress’e Zomato için destek eklendi. Bu entegrasyonu etkinleştirmek için Ayarlar > Glyph Arayüzü > Glyph Progress’e gidin.

Ayarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri bölümüne “OTG Uyumluluğunu İyileştir” seçeneği eklendi.

İyileştirmeler & Hata düzeltmeleri

Ekran Kaydedici yakalama çözünürlüğü artırıldı.

Uygulama çekmecesi açıldıktan sonra açılan klavyenin animasyon hızı ayarlandı.

Geliştirilmiş dokunsal geri bildirim.

Geliştirilmiş NFC kararlılığı.

Çeşitli senaryolarda Bluetooth bağlantı kararlılığı iyileştirildi.

Küçük Ul ayarlamaları.

Küçük hata düzeltmeleri.

Her zamanki gibi güncelleme gruplar halinde sunulacak, bu nedenle güncellemeyi otomatik olarak almadıysanız endişelenmeyin. Alternatif olarak, Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemesi > İndir ve Yükle bölümüne giderek güncellemenin cihazınız için kullanılabilir olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi deneyimleme fırsatı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutamayın!