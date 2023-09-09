Apple’ın 12 Eylül’deki etkinlikte tanıtacağı iPhone 15 Pro ve onunla birlikte gelen kutusu, tanıtıma sayılı günler kala Çin’deki Foxconn fabrikasında çalışan işçiler tarafından sızdırıldı. Bu sızıntı, yaklaşık 5 milyon abonesi olan bir Telegram haber kanalı tarafından paylaşıldı. İşte iPhone 15 Pro’nun kanlı canlı görüntüleri!

iPhone 15 Pro ve Ambalajı Çin Fabrikasında Sızdırıldı!

Sızan fotoğraflar, iki farklı renkteki iPhone 15 Pro akıllı telefonları, ambalaj tasarımını ve paket içeriğini gösteriyor. Telefonun kutusu beyaz renkte olacak ve üzerinde iPhone 15 Pro’nun ön yüzüyle uyumlu yeni bir duvar kağıdı yer alacak. Bu bilgileri daha önceki haberlerimizde de sizlerle paylaşmıştık.



Ambalajın içeriği ise oldukça sade. Telefonla birlikte sadece bir adet USB-C konektörlü kablo bulunacak. Daha önceki bilgilere göre bu kablo kumaş örgülü olabilir.

Apple, her yıl Pro modelinin ambalajında değişiklik yaparak özellikle cihazın ekranını veya arka yüzünü vurguluyordu. Ancak bu sefer şirket, geleneksel kuralları çiğneyerek iPhone 15 Pro’nun ön yüzünü ambalajın üst kısmında sergiliyor gibi görünüyor. Yani iPhone 14 Pro’dan sonra cihazların arkasının ambalaj üzerinde yer alacağı söylense de, daha önceden tahmin ettiğimiz gibi, iPhone 15 Pro’larda da cihazın ön yüzü sergilenecek.

Bu sızıntılarla birlikte Çin’deki kullanıcılar, daha önce yerel mağazalarda görünen iPhone 15 akıllı telefon ambalajının fotoğraflarını da paylaşmışlardı. Bu ambalajda, telefonun 13 Eylül 2023 tarihinden önce etkinleştirilmesi durumunda satıcıların her etkinleştirme için 27,500 dolarlık bir ceza ödemek zorunda kalacağı belirtiliyordu.

Yani Apple çoktan bu modelleri üretti ve satışlar için hazırlıkları tamamladı. Ancak, henüz cihazların sergilenmek için açılması bile yasak. Apple’ın tanıtımdan hemen sonra bazı ürünleri satışa sunacağı söyleniyordu, görünen o ki, iPhone 15 Pro’lar da bu ürünler arasında yer alabilir.

Bu sızıntılar, Apple’ın son teknoloji ürünlerini merakla bekleyen kullanıcılar için heyecanı daha da artırmış gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu modelleri ne zaman satışa çıkaracak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!