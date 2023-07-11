Nothing’in merakla beklenen ikinci akıllı telefonu olan Nothing Phone (2) piyasaya sürüldü. Amiral gemisi modelleri arasında kendini ön plana çıkaran özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Telefon, 6,7 inç FHD+ 1-120Hz LTPO OLED ekrana sahip ve 1600 nit tepe parlaklığına kadar çıkabiliyor. Snapdragon 8+ Gen 1 tarafından desteklenen telefon, 12 GB’a kadar RAM ile güçlendiriliyor. Nothing Phone, Android 13’ü çalıştıran ve kılavuz tasarımını, pencere öğesi boyutunu ve renk temalarını özelleştirmenize olanak tanıyan Nothing OS 2.0 üzerinde çalışıyor. Telefon, yeni klasör düzenleri ve resimli kapaklarla birlikte geliyor. Şirket, aynı şekilde Telefon’da (1) olduğu gibi 2 ayda bir 3 Android işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıllık güvenlik yaması sunmayı taahhüt ediyor.

Arkadaki glifin LED’lerinin konumu, Nothing Phone’da (2) Telefon’a (1) benzerdir. Ancak Nothing Phone’da (2) orta kısım 6 ayrı bölgeye sahip olup, Telefon’daki (1) 12’ye kıyasla 33 adreslenebilir LED aydınlatma bölgesine sahip. Sadece sağ üstte 16 özelleştirilebilir aydınlatma bölgesi bulunuyor. Ayrıca, özel zil sesleri oluşturmak için bir glif oluşturucu da mevcut. Telefonun (2) hafif kavisli, yastıklı cam arka yüzü ve daha ince yeni orta çerçevesi, %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış.

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Ana kamera, Sony IMX890 sensöre sahipken ultra geniş kamera, Samsung JN1 sensöre sahip. Bu, makro çekimler yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, Glif Arayüzü’nü tam parlaklığa ayarlayabilir ve yakın çekim nesneleri hafif bir ışıkla aydınlatabilirsiniz. Telefonun ayrıca yeni bir 32MP ön kamerası bulunuyor. Nothing Phone, 4700mAh bataryaya sahip ve 55 dakikada %100’e kadar şarj edilebilir. Ayrıca, 15W kablosuz şarj ve 5W ters kablosuz şarj da destekleniyor.

Nothing Phone (2) özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde 2412×1080 piksel çözünürlüğünde OLED 1-120Hz 10-bit LTPO ekran, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, HDR10+, 10-bit renk, 1000 nit parlaklık; 1.600 nit maksimum parlaklık

Corning Gorilla Glass 5 koruması

8 Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

Adreno 730 GPU

128 GB UFS 3.1 depolama ile 8 GB LPDDR5 RAM

256 GB / 512 GB UFS 3.1 depolama ile 12 GB LPDDR5 RAM

NothingOS 2.0 ile Android 13

50MP ana kamera, f/1.88 diyafram, 1/1.56″ Sony IMX890 sensör, OIS, 50MP Samsung JN1 sensörlü 114° ultra geniş kamera, f/2.2 diyafram, 4cm makro seçeneği, 60 fps’ye kadar 4K, 60 fps’de Canlı HDR 4K30 fps, Ağır Çekim (480 fps), Gece Modu (30 fps’de 1080p), Aksiyon Modu

Sony IMX615 sensörlü f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32 MP ön kamera

Ekran içi optik parmak izi tarayıcı

USB Type-C Ses, Stereo hoparlörler

Boyutlar: 162,1x 76,4x 8,6 mm; Ağırlık: 201.2g

Sıçramaya dayanıklı (IP54)

5G SA/NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n77, n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi -Fi 6E 802.11ax (2.4GHz/5GHz) MIMO, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C, NFC

45W PPS destekli 4700mAh kapasiteli batarya