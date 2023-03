Geçen ay ortaya çıkan bir rapor, yaklaşmakta olan Nothing Phone (2) ismini taşıyacak olan telefonun model numarasının A065 olduğunu iddia etti. AIN065 model numarasına sahip yeni bir Nothing cihazı, BIS yetkilisinin veri tabanında göründü. Bu telefonun Hindistan versiyonu gibi görünüyor. BIS listesi, şirketin akıllı telefonu önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi planlayabileceğine dair iyi bir ipucu.

BIS listesinde cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi yok. Ancak son raporlar bazı detayları ortaya çıkardı. Her şeyden önce, bu ayın başlarında, bir Qualcomm yöneticisi yanlışlıkla Phone (2) modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacağını açıkladı. Bu nedenle, cihazın birinci sınıf özelliklerle dolu olacağı anlaşılıyor.

Nothing Phone (2) with model number “AIN065” has cleared India’s BIS certification. Expect it to launch soon in India🇮🇳#NothingPhone2 #Nothing pic.twitter.com/wjIq9umtoS

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 26, 2023