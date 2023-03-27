Geçen ay ortaya çıkan bir rapor, yaklaşmakta olan Nothing Phone (2) ismini taşıyacak olan telefonun model numarasının A065 olduğunu iddia etti. AIN065 model numarasına sahip yeni bir Nothing cihazı, BIS yetkilisinin veri tabanında göründü. Bu telefonun Hindistan versiyonu gibi görünüyor. BIS listesi, şirketin akıllı telefonu önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeyi planlayabileceğine dair iyi bir ipucu.

BIS listesinde cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi yok. Ancak son raporlar bazı detayları ortaya çıkardı. Her şeyden önce, bu ayın başlarında, bir Qualcomm yöneticisi yanlışlıkla Phone (2) modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacağını açıkladı. Bu nedenle, cihazın birinci sınıf özelliklerle dolu olacağı anlaşılıyor.

Nothing Phone (2) with model number “AIN065” has cleared India’s BIS certification. Expect it to launch soon in India🇮🇳#NothingPhone2 #Nothing pic.twitter.com/wjIq9umtoS — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 26, 2023

Nothing Phone (2) 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacağına dair söylentiler dolaşıyordu. FHD+ çözünürlüğünü desteklemesi ve bir ekran içi parmak izi tarayıcısı olması muhtemel görünüyor. Ayrıca bu telefon Nothing OS tabanlı Android 13’te çalışacak.

Yonga setinin 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca telefonun 5.000 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ancak telefonun hızlı şarj etme özellikleri hakkında bilgi henüz yok. Selefi gibi, Telefonun kablosuz şarjı desteklemesi de bekleniyor.

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Şimdilik telefonun tasarımı ve kameralarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmadı. Ancak önceki nesilde kullanıma sunulan Glyph arayüzünün gelişmiş bir sürümüyle donatılmış olarak gelmesi muhtemel. Türkiye pazarına gelmeyecek olan bu telefonun 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyat noktası firmanın geleceği için büyük bir önem taşıyacak. Bakalım bu telefon için ne kadar ücret talep edilecek?