Nothing bugün söz verdiği gibi, şirketin en son amiral gemisi TWS kulaklıkları olan Nothing ear (2) ile karşımıza çıktı. AirPods Pro 2’ye rakip olacak olan bu model yine şeffaf bir tasarım ile geliyor. Bu modelde Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikası ve LHDC 5.0 teknolojisi gibi çeşitli özellikler ekleyerek 1 Mbps’ye kadar hızlarda 24 bit/192 kHz’e kadar frekans aktarımı sağlayabiliyor.

Kulaklıklar, yeni çift odacıklı tasarıma sahip 11,6 mm özel sürücüye sahip. Daha yumuşak hava akışıyla genel ses kalitesini artırır. Ayrıca, 20 milyondan fazla ses örneğini filtreleyebilen bir AI gürültü azaltma algoritması kullanan kolay cihaz değiştirme, gelişmiş rüzgar geçirmez ve kalabalığa dayanıklı Clear Voice Teknolojisi için Çift Bağlantıya sahiptir. Kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme, kullanıcının kulak kanalının benzersiz şekline uyum sağlar.

Nothing X uygulaması, işitme kimlikleriyle Kişisel Ses Profili, optimum bir dinleme deneyimi için kullanıcının işitmesiyle eşleşecek şekilde ekolayzır ayarlarını gerçek zamanlı olarak ayarlama seçeneği gibi birkaç yeni özellik getiriyor.

Hala 40 dB’ye kadar gürültü azaltma özelliğine sahip. Ancak Kişiselleştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme, kullanıcının kulak kanalının tam şekline göre gürültü önleme ve ortamınıza göre gürültü azaltma seviyesini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Mod sunar.

Dokunma kontrolleri, kazara dokunmayı ve kulak kanalına dokunma rahatsızlığını önlemek için pres kontrolleriyle değiştirildi. Bu, bir basışla parçaları atlamanıza, gürültü engelleme modları arasında geçiş yapmanıza ve ses seviyesini ayarlamanıza olanak tanır. Kontroller Nothing X uygulamasında özelleştirilebilir.

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Kulaklıklar, önceki IPX4’e kıyasla IP54 toz ve suya dayanıklılık derecesine sahiptir ve kasa da IP55 derecelidir. Kasa daha küçük olduğu için, Ear (1)’deki 570 mAh’ye kıyasla 485mAh pile sahip. Ancak geliştirilmiş ses çipi, eski modeldeki 34 saate kıyasla ANC olmadan 36 saate kadar toplam müzik çalma sözü veriyor.

Bağımsız pil ömrü de ANC olmadan 5,7 saatten 6,3 saate yükseltildi. Ayrıca 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar teslim yapabilen hızlı şarja sahiptir. Hala 2.5W’a kadar Qi kablosuz şarjı var ve Nothing Phone (1) gibi uyumlu cihazlarda ters şarj edebilir. 149 dolardan satışa sunulacak olan bu model bakalım Türkiye’ye gelecek mi?

Nothing ear (2) özellikleri

11,6 mm dinamik sürücü

Çift hazne tasarımı

Bluetooth 5.3, AAC, SBC, LHDC 5.0 kodekleri, Yüksek Çözünürlüklü ses, Android 5.1 ve üstü ve iOS 11 ve üstü ile uyumlu, Google Hızlı Çifti, Microsoft Swift Pair, Çift Bağlantı

Düşük Gecikme Modu

40db’ye kadar Kişiselleştirilmiş ANC, Çevreye Uyarlanabilir ANC, Frekans aralığı: 5000Hz

4 modlu Akıllı Uyarlanabilir Gürültü iptali (Yüksek, Orta, Düşük ve Uyarlanabilir), Şeffaflık modu

3 mikrofon ile çağrı gürültüsü iptali için Clear Voice Teknolojisi, geliştirilmiş rüzgar gürültüsü direnci

Oynatma/duraklatma, ileri atlama, geri atlama, aramaları yanıtlama/asma, aramaları reddetme, Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık Modu arasında geçiş yapma özelliği

Suya dayanıklı

Boyutlar Kulaklık: 29.4×21.5x 23.5mm

Şarj kutusu: 55.5×55.5×22mm

Ağırlık: Kulaklık: 4,5 g

Şarj kutusu: 51,9 g

Her bir kulaklıkta 33mAh pil, 485mAh şarj kutusuyla 6,3 saate kadar (ANC olmadan) / 4 saat (ANC ile) müzik çalma, 36 saat (ANC olmadan) / 22,5 saat (ANC ile), 2,5W’a kadar Qi kablosuz şarj sunar

Hızlı şarj – 8 saat boyunca 10 dakika (ANC olmadan)