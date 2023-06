Nothing kısa süre önce resmi bir duyuru yaparak yaklaşan Phone (2)’nin 11 Temmuz’da tanıtılacağını doğruladı. Lansman öncesinde cihaz çeşitli bölgesel sertifikasyonlardan başarıyla geçti. Telefon en son olarak Tayland’da piyasaya sürüleceğini gösteren NBTC sertifikasında göründü

NBTC sertifikası, A065 model numarasına sahip Nothing Phone (2)’nin varlığını ortaya çıkardı. Sertifikasyonun kendisi cihazın teknik özellikleri hakkında belirli ayrıntıları açıklamasa da, daha önce de belirtildiği gibi telefonun Tayland’da piyasaya sürülmeye uygun olduğunu doğruluyor. Şimdi cihazla ilgili mevcut bilgilere bir göz atalım.

Nothing Phone (2) özellikleri

Nothing kısa bir süre önce yaklaşmakta olan amiral gemisi cihazı Nothing Phone (2) ile ilgili resmi ayrıntıları paylaşarak önemli özelliklerine ışık tuttu. Akıllı telefon, kullanıcılara sürükleyici bir görsel deneyim vaat eden yüksek çözünürlüklü ve hızlı 120Hz yenileme hızı sunması beklenen geniş bir 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

İlginizi çekebilir: Nothing Phone (2) Tasarım Detayları Sızdırıldı!



Onaylanan raporlar, Nothing Phone (2)’nin olağanüstü performans yetenekleri sağlayan son teknoloji Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile geleceği de doğrulanmıştı. Geekbench’te sızdırılan kıyaslamalar cömert bir 12 GB RAM’e işaret ederken, cihazın en son Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışması bekleniyor.

Kullanıcılara akıcı ve verimli bir kullanıcı arayüzü sunmak için Nothing, Android işletim sistemini kaplayacak olan özel Nothing OS 2.0’ı tanıtacak. Nothing ayrıca üç büyük Android işletim sistemi yükseltmesi ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri sunarak kullanıcılara uzun vadeli yazılım desteği sağlamayı taahhüt etti.

Nothing Phone (2), uzun süreli kullanım için yeterli güç sağlayan 4,700mAh’lik önemli bir batarya ile donatılacak. Peki Nothing Phone (2) hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.