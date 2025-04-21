Akıllı telefon pazarında Avrupa’dan gelen yeni bir karar, hem üreticileri hem kullanıcıları doğrudan ilgilendirecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği, akıllı telefon ve tabletler için enerji etiketi zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Peki bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? Tüketiciler açısından bu etiketler neyi değiştirecek?

Avrupa Birliğinden akıllı telefonlara enerji etiketi zorunluluğu geliyor!

Akıllı telefon modelleri için hazırlanacak yeni enerji etiketleri, cihazların yalnızca enerji tüketimini değil, çok daha fazla bilgiyi kullanıcıya sunacak. 20 Haziran 2025 itibarıyla Avrupa Birliği sınırlarında piyasaya sürülen her akıllı telefon ve tablet bu etiketi taşımak zorunda olacak.

Bu düzenleme, özellikle Avrupa’da cihaz satış stratejilerini ve ürün tasarımlarını doğrudan etkileyecek. Katlanabilir ekranlı modeller ise bu kurallardan muaf tutulacak.

Yeni sistemin en dikkat çeken tarafı, etiketlerin detay seviyesi. Her bir akıllı telefon artık sadece enerji sınıfını değil; batarya döngüsü dayanıklılığını, su ve toz direncini, serbest düşme sonrası çalışabilirliğini, tamir edilebilirlik derecesini ve yedek parça tedarik süresini de belgelemek zorunda olacak.

Avrupa Komisyonu’na göre, bu etiket kullanıcıların bilinçli tercihler yapmasını sağlayacak ve cihazların sürdürülebilirliğini artıracak. Üreticilerin sorumlulukları da önemli ölçüde artacak. Birtelefon, artık 800 kez tam şarj edildiğinde bile batarya kapasitesinin yüzde 80’ini korumalı.

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Ayrıca yedek parça tedarik süresi 5 ila 10 gün arasında olmalı ve cihaz satışı durduktan sonra bile 7 yıl boyunca bu parçalar temin edilebilir durumda olmalı. Türkiye’de satılan modellerde bu kuralların uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil, ancak ithal edilen modellerde bu tür etiketlerin görülmeye başlanması olası.

Kullanıcı tarafında ise bu gelişme, cihaz seçerken daha fazla teknik bilgiye erişim anlamına geliyor. Özellikle uzun ömürlü kullanım hedefleyen kullanıcılar için bu etiketler, sadece marka veya tasarıma değil, performans ömrüne göre de tercih yapma imkânı sunacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefonlar için enerji etiketi zorunluluğu sizce tüketici için avantaj mı yoksa üreticiye ek yük mü? Türkiye’de böyle bir uygulamanın başlamasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!