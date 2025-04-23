İstanbul’da bugün öğle saatlerinde yaşanan şiddetli deprem sonrasında özellikle etkilenen bölgelere ulaşmak isteyenlerin karşılaştığı bir başka şok da Türk Hava Yolları uçak bileti fiyatlarında gözle görülür bir artış olmasıydı. Kısa sürede sosyal medya platformlarında çığ gibi büyüyen tepkiler, THY’yi zorunlu bir açıklama yapmaya itti.

THY’den Gelen Açıklama Ne Diyor?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, hem geçmiş olsun dilekleri iletildi hem de oluşan yoğun talepler doğrultusunda aksiyon alınacağı duyuruldu. Buna göre Türk Hava Yolları, afet bölgesine yakın noktalara ilave seferler düzenleyeceğini ve yurt içi uçuşlar için maksimum bilet fiyatının 1750 TL olarak belirlendiğini kamuoyuna bildirdi.

Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 23, 2025

Bu gelişme, özellikle sosyal medyada Türk Hava Yolları’na yönelik artan baskının ardından geldi. Birçok kullanıcı, afet zamanlarında fiyat artışının kabul edilemez olduğunu belirterek şirketi vicdani sorumluluk almaya çağırmıştı. Görünen o ki, THY, kamuoyunun bu hassasiyetini dikkate alarak hızlı bir aksiyon planı uygulamaya aldı.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce THY’nin aldığı önlemler vatandaşlarımızın beklentilerini karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz! Daha fazlası için takipte kalın!