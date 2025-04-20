BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında, 25 Nisan 2025 tarihinde teknoloji meraklılarını bekleyen birbirinden ilgi çekici fırsatlar yer alıyor. Bu kez BİM teknoloji ürünleri kataloğunda dikkat çekici ürünler sunuyor. İşte BİM 25 Nisan 2025 teknoloji ürünleri sayfası!

İşte 25 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM teknoloji ürünleri neler?

LG 55 İnç NanoCell Akıllı Televizyon

Yeni haftanın BİM aktüel teknoloji ürünleri listesinin yıldızlarından biri hiç şüphesiz LG’nin 55 inçlik NanoCell Ultra HD akıllı televizyonu oluyor. Türkçe dil desteği ve yapay zekâ özellikleri ile dikkat çeken bu televizyon, hem film severlerin hem de oyun tutkunlarının gözdesi olmaya aday. Ürünün satış fiyatı ise 25.000 TL olarak açıklandı.

Oppo A60 Akıllı Telefon

25 Nisan’da BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında yer alacak bir diğer cazip ürün Oppo A60 akıllı telefon. 6.67 inç 90Hz IPS ekranı, Snapdragon 680 işlemcisi, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile kullanıcılarına güçlü bir deneyim sunuyor. 50MP+5MP+2MP üçlü arka kamera sistemi ve 8MP ön kamerası ile fotoğraf severleri mutlu edecek Oppo A60, 5000mAh bataryasıyla da uzun pil ömrü vaat ediyor. Bu akıllı telefonun fiyatı ise 9.250 TL.

RKS RSI X Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Özellikle şehir içi ulaşımı daha pratik hale getirmek isteyenler için BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında RSI X Pro elektrikli bisiklet büyük ilgi görüyor. 250W motor gücü, 45 kilometreye kadar menzil, 127 kg taşıma kapasitesi ve Shimano 7 vites sistemi ile donatılmış bu bisiklet 19.990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Hem çevreci hem de ekonomik bir ulaşım alternatifi arayanlar için kaçırılmaz bir fırsat.

RKS Nitro Pro Katlanabilir Elektrikli Bisiklet

Katlanabilir bisiklet seçeneklerinde bir diğer dikkat çeken model ise RKS Nitro Pro. Shimano 6 vites sistemi ve güçlü motor performansı ile öne çıkan Nitro Pro, daha uzun sürüşler için tasarlandı. 22.900 TL fiyatıyla BİM teknoloji ürünleri kataloğunda yer alacak bu model, konforlu sürüş deneyimi arayanları hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Manifest yeni albüm ve festival süprizi gündemi sallayacak!

BİM aktüel teknoloji ürünleri 25 Nisan itibarıyla teknoloji meraklılarını cezbetmeye hazırlanıyor. BİM 25 Nisan Aktüel döneminde yakaladığı büyük ilgiyi bu yeni kampanya ile sürdürmeyi hedefleyen BİM, BİM teknoloji ürünleri alanında Türkiye’de geniş kitlelere hitap etmeye devam ediyor. Elektrikli bisikletler, akıllı televizyonlar ve güçlü akıllı telefonlar uygun fiyatlarıyla raflarda olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.