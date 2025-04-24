İstanbul depremi sonrasında yaşanan iletişim problemleri vatandaşları endişelendirmiş ve GSM operatörleri hakkında tepkilere neden olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üç büyük GSM operatörü ile yaptığı toplantı sonrasında, konu ile alakalı detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul Depremi sonrası Bakan Uraloğlu GSM operatörleri ile toplantı yaptı!

İstanbul’da yaklaşık 20 bin GSM baz istasyonu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu istasyonların deprem anında herhangi bir fiziksel zarar görmediğini ifade etti. Yani sistemsel olarak bir yıkım söz konusu değil, ancak iletişim yoğunluğu ciddi anlamda hissedildi.

Bakan Uraloğlu, “İstanbul’da yaklaşık 3 operatörümüzün yaklaşık 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarından hiçbirinde deprem nedeniyle herhangi bir kapsama sorunu yaşamadığımızı söylemek isterim.. Biz arkadaşlarımızla sahayı kontrol ediyoruz. Bugün de ilgili Bakan Yardımcımız, BTK Başkanımız, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone yöneticilerimizle bir araya gelerek durum tespiti yaptık. İstanbul’da yaklaşık 3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu. Bu baz istasyonlarının hiçbirinde kapsama problemi yaşamadığımızı söylemek isterim. Enerjisi kesildi veya yıkıldı diye bir problem olmadı. Hepsi ayakta kalmış oldu.” sözleriyle teknik alt yapının sağlamlığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu “Normalin 2.5 kat kapasiteyi karşılayabildiğimizi ifade etmek istiyorum. Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim. Web tabanlı, internet üzerinden iki kat artış olduğunu söyleyebilirim. Biz mevcut aramaların yüzde 75’ini karşıladık. Yüzde 25’i ise maalesef onları karşılayamadık.” şeklinde açıklama yaptı.

“İnternet tabanlı uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı” diyen Bakan Uraloğlu, kullanıcıların bu tarz platformlara yönelmesinin önemine değindi. GSM operatörü yöneticileri ile BTK ve Haberleşme Genel Müdürlüğü’nün de dahil olduğu toplantılarda, kriz anı yönetiminin daha etkin hale getirilmesi için yeni yatırımların gündeme alındığını belirtti.

“GSM operatörlerine en büyük ceza yeni yatırımların yapılması” açıklaması da bu sürecin dönüşümünü gözler önüne serdi. Hava yolu taşımacılığına dair de bilgi veren Bakan Uraloğlu, tavan fiyat uygulamasının aşılmadığını ve gerekirse ücretsiz bile hizmet sunabileceklerini vurguladı.

İstanbul’dan çıkışlarda Kuzey Marmara Otoyolu’nun etkin kullanıldığını, altyapının bu zorlukları kaldırabildiğini ifade etti. Öte yandan, GSM kulelerinin çelik yapılarla güçlendirilerek depreme karşı daha güvenli hale getirildiğini belirtti.

GSM sektörünün kriz anlarındaki performansının yeniden masaya yatırıldığını ve bu doğrultuda stratejik yatırımların hızlandırılacağı bildirildi. İstanbul özelinde 4 kat kapasite artışı sağlandığı bilgisi, gelecekte yaşanabilecek benzer olaylara karşı alınan önlemlerin ciddiyetini gösterdi.

GSM operatörleri, iletişim trafiğini daha sağlıklı yönetebilmek adına hem teknik hem yapısal anlamda çalışmalarını sürdürecek.

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