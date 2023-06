Nothing Phone (2) Temmuz ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Uzunca bir süredir akıllı telefon hakkında sızıntılar görüyorduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing’in kurucusu Carl Pei, akıllı telefonun tasarımı hakkında bir paylaşımda bulundu. Detaylara bakalım.

Carl Pei “Bunu bana gönderen herkes: bekleyin ve görün.” başlıklı esprili bir tweet paylaştı. Bu bağlamda Carl Pei, tasarım konusunda Nothing Phone (1) ile Nothing Phone (2) arasında hatırı sayılır farklar olacağının sinyallerini verdi.

To everyone sending me this: just you wait and see! 😂 pic.twitter.com/QTEOTr5lrh

— Carl Pei (@getpeid) June 14, 2023