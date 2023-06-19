Nothing Phone (2) Temmuz ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Uzunca bir süredir akıllı telefon hakkında sızıntılar görüyorduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Nothing’in kurucusu Carl Pei, akıllı telefonun tasarımı hakkında bir paylaşımda bulundu. Detaylara bakalım.

Carl Pei “Bunu bana gönderen herkes: bekleyin ve görün.” başlıklı esprili bir tweet paylaştı. Bu bağlamda Carl Pei, tasarım konusunda Nothing Phone (1) ile Nothing Phone (2) arasında hatırı sayılır farklar olacağının sinyallerini verdi.

To everyone sending me this: just you wait and see! 😂 pic.twitter.com/QTEOTr5lrh — Carl Pei (@getpeid) June 14, 2023

Nothing Phone (2) Temmuz ayında piyasaya sürülecek. Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise OLED bir panel kullanılacak.

Nothing Phone (2) kaputun altında 2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 4700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise bizleri ikili bir arka kamera kurulumu karşılayacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya bir adet ekstra geniş açılı kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Nothing Phone (2) Temmuz ayında tanıtılacak. Akıllı telefonun ülkemize ne zaman geleceği veya ne kadarlık bir fiyat etiketi olacağı şimdilik bilinmiyor.