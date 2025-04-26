Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi daha çok büyük ekrana ve bataryaya sahip olan telefonları tüketicilere sunuyorlar. Giderek büyüyen ekranlar neredeyse mini bir tablet boyutuna, 7 inçe yakın bir büyüklükte geliyor. Ancal eskiden telefonlar çok daha küçük, çok daha taşınabilirdi. Günümüzde amiral gemisi bir telefon kullanmak isteyen, aynı zamanda boyut olarak da küçük olmasını isteyenlerde bir hayli fazla. Peki hangi markalarda kompakt boyutta amiral gemisi telefonlar var?

Bu videoda markaların kompakt boyuta sahip, taşınabilirliği, malzeme kalitesi, teknik özellikleri üst seviyede olan amiral gemisi segmentine yer alan telefonları listeledik. Peki sizin bu telefonlar arasındaki favoriniz hangisi? Siz bu telefonlardan birisini kullanıyor musunuz, ya da kullanmak ister miydiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#Apple #Samsung #Xiaomi