Apple akıllı gözlük projesi artık hayal olmaktan çıkıyor ve gerçeğe dönüşmek için önemli adımlar atılıyor. Şirketin “N50” kod adıyla geliştirdiği yeni cihaz, yapay zeka destekli özelliklerle donatılacak. Peki Apple akıllı gözlük özellikleri neler olacak?

Apple Akıllı Gözlük Özellikleri Neler Sunacak?

Apple akıllı gözlük özellikleri arasında, kullanıcıların çevresini algılayıp buna göre bilgi sunacak gelişmiş bir yapay zeka desteği bulunacak. Bu gözlükler, tam anlamıyla artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayacak.

Bloomberg’e göre, Apple cihazın fazla karmaşık olmamasına ve kullanıcı deneyimini basitleştirmeye büyük önem veriyor. Şirketin gizlilik endişeleri sebebiyle, Apple akıllı gözlük ile fotoğraf çekme yeteneği sunup sunmayacağı henüz netleşmiş değil.

Apple akıllı gözlük özellikleri kapsamında sesli asistan desteği, mikrofonlar ve ses çıkışı sağlayan hoparlörler de cihazda yer alacak. Peki Apple akıllı gözlük ne zaman çıkacak? Ürünün 2027 yılı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknoloji meraklıları için şimdiden heyecan verici bir gelişme olan Apple akıllı gözlük projesi, Apple’ın akıllı cihazlar alanındaki liderliğini daha da pekiştirebilir. Eğer Apple akıllı gözlük özellikleri beklendiği gibi güçlü olursa, bu cihaz büyük ilgi göreceğe benziyor.

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