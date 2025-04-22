Samsung kullanıcıları dikkat! Katlanabilir telefonlara özel Android 15 tabanlı Z Fold 5 One UI 7 ve Z Flip 5 One UI 7 güncellemeleri Güney Kore’de resmen yayınlandı. Peki Z Fold 5 Android 15 ve Z Flip 5 Android 15 deneyimi neler sunacak? Samsung Android 15 çıkış tarihi konusunda son durum ne?

Z Fold 5 ve Z Flip 5 One UI 7 güncellemeleri Kore’de yayınlandı!

Z Flip 5 One UI 7 güncellemesi, Samsung’un Galaxy AI destekli yeni nesil arayüzüyle birlikte katlanabilir telefonlara yepyeni bir soluk getiriyor. Android 15 tabanlı bu sürüm; daha akıllı bildirim yönetimi, gelişmiş pil optimizasyonu, kişiselleştirilmiş kilit ekranları ve etkileşimli widget’lar gibi birçok önemli yenilik sunuyor.

Yaklaşık 850 MB boyutundaki yazılım paketi, F946NKSU5EYD9 / F946NOKR5EYD9 sürüm kodlarıyla yayınlandı ve 1 Nisan 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Öte yandan Z Fold 5 One UI 7 kullanıcıları için güncelleme, özellikle geniş ekran optimizasyonlarıyla dikkat çekiyor. Çoklu pencere geçişleri artık daha akıcı ve AI destekli içerik özetleme gibi Galaxy AI özellikleri doğrudan Samsung Notes, Galeri ve Mesajlar gibi uygulamalara entegre edildi.

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Z Flip 5 Android 15 tarafında ise özellikle kapak ekranına gelen yenilikler ön planda. Artık küçük ekrandan daha fazla uygulamaya erişilebiliyor ve yapay zekâ önerileriyle kişisel kullanım alışkanlıklarına göre anlık özelleştirmeler yapılabiliyor.

Kamera performansında ise işleme sürelerinde gözle görülür bir hızlanma var. Hem Z Flip 5 hem de Z Fold 5 kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte çok daha rafine bir Android deneyimi yaşayacak.

Z Fold 5 ve Z Flip 5 One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Z Fold 5 ve Z Flip 5 One UI 7 çıkış tarihi için resmi kaynaklarda Türkiye dağıtım aralığı 12 Mayıs 2025 – 2 Haziran 2025 olarak belirtilmiş durumda.

Ancak önceki sürümlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, Samsung’un bu tarihi öne çekmesi olasılık dahilinde. Güney Kore’de sorunsuz bir şekilde yayınlanan kararlı yapının, global dağıtımda da benzer hızla ilerlemesi bekleniyor.

Z Flip 5 One UI 7 ve Z Fold 5 One UI 7 güncellemeleriyle birlikte Samsung’un katlanabilir cihaz segmentine verdiği önem bir kez daha gözler önüne seriliyor. Hem yazılım optimizasyonları hem de Galaxy AI entegrasyonu, bu cihazları sadece tasarım değil, işlevsellik anlamında da bir adım öne taşıyor.

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Android 15’in getirdiği sistem genelinde iyileştirmelerle birleştiğinde, bu iki model Samsung’un en güçlü mobil deneyimini sunar hâle geliyor.

Peki siz Z Flip 5 One UI 7 ve Z Fold 5 One UI 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu güncellemeler beklentinizi karşılayacak mı? Yorumlarda buluşalım!