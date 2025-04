Dünyanın dört bir yanında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rick and Morty, yeni sezonu ile yeniden gündemde. Rick and Morty 8. sezon için ilk resmi fragman yayınlandı. Türkiye’deki çizgi dizi tutkunları, özellikle yeni sezonda neler olacağına dair büyük bir heyecan içinde. Peki, Rick and Morty 8. sezon ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Konusu ne olacak?

Rick and Morty 8. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Rick and Morty hayranları arasında adeta bir bayram havası oluştu. 8. sezon ile birlikte, serinin önceki sezonlarında bıraktığı çılgın macera temposunun katlanarak artacağı konuşuluyor. Türkiye’de de Rick and Morty izleyici kitlesi her geçen yıl büyüyor ve yeni sezona olan ilgi de bunun kanıtı niteliğinde. Özellikle Adult Swim yapımı olması, çizgi dizinin özgür anlatım tarzını koruyacağının bir göstergesi.

Rick and Morty 8. Sezon Konusu Ne Olacak?

İlk ipuçlarına göre, Rick and Morty 8. sezon bölümleri, hem mizah dozu yüksek hem de hikaye derinliği açısından oldukça zengin olacak. Fragmandan anlaşıldığı kadarıyla, Rick ve Morty ikilisi evrenler arası yeni karmaşalara yelken açarken, Türkiye’deki izleyicilerin de fazlasıyla ilgisini çekecek sürpriz karakterlerle karşılaşacağız.

Rick and Morty 8. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Rick and Morty 8. sezonunun resmi yayın tarihi açıklandı. Yeni sezon, 25 Mayıs 2025 tarihinde ekranlara gelecek. Özellikle son sezonun ardından büyük beklenti içine giren izleyiciler için bu tarih adeta bir müjde oldu. Rick and Morty izlemek isteyenler, bu tarihten itibaren yeni maceralara tanıklık edebilecekler.

Rick and Morty 8. Sezon Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Rick and Morty 8. sezonu, Amerika’da klasikleşen adresi Adult Swim kanalında yayınlanacak. Türkiye’deki izleyicilerin ise sezon bölümlerine dijital platformlar aracılığıyla ulaşabileceği tahmin ediliyor. Daha önceki sezonlar gibi Netflix Türkiye veya benzeri platformların da bölümleri belirli bir takvim dahilinde eklemesi bekleniyor. Ancak ilk etapta orijinal yayıncı olan Adult Swim üzerinden Rick and Morty 8. sezon bölümleri yayın hayatına başlayacak.

Rick and Morty 8. sezon için beklentiler her zamankinden daha yüksek. Adult Swim tarafından May 25 tarihinde başlatılacak sezon, çizgi dizi dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Türkiye’deki hayranlar için de unutulmaz bir sezon kapıda gibi görünüyor.

