Nothing, özgün tasarımlı akıllı telefon ve kulaklıklarını ileri teknolojiyle tüketicilere sunmasıyla öne çıkıyor. Markanın bugüne kadar Nothing Phone (1), Phone (2) ve Phone (2a) olmak üzere 3 farklı akıllı telefon modeli Evofone distribütörlüğüyle Türkiye’de satışa sunulurken şimdi de Nothing’in akıllı telefon dünyasına “merhaba” dediği modeli için özel bir indirim kodu mevcut.

Teknik özellikleri ve performansının yanı sıra şeffaf arka kapak tasarımıyla akıllı telefon pazarında yankı uyandıran Nothing Phone (1)’in 8/128GB siyah renkli modelinde 31 Mart tarihine kadar 2.000 TL’lik indirim uygulanacak. Evofone.com’da sunulan kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin satın alım aşamasında NOT2000 kodunu kullanması yeterli.

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Kampanya ile birlikte satış fiyatı 16.999 TL’ye inecek Nothing Phone (1) alanlara ayrıca özel bir kılıf da hediye edilecek. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken Nothing Phone (1), alüminyum çerçevesi ile kullanıcılarına hem hafiflik hem de dayanıklılık vaadi veriyor.

Arkasındaki Glyph Arayüzü ile benzersiz ışık desenleri ile kimin aradığını, bildirimleri ve şarj durumunu göstererek telefonla etkileşimi eğlenceli hale getiriyor. 1 milyar renge sahip 6.55″ OLED ekranı ile canlı ve gerçekçi görüntüler sunan telefon, HDR10+ ile her sahneye göre ayarlanmış renkler ve kontrastlar sunuyor. 120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Çift kamera dizilimi ile mükemmel fotoğraflar ve videolar çekmenizi sağlayan telefon, 4 cm’ye kadar makro çekim yapabiliyor. 4K çözünürlük ve 60 fps video kaydı ile de kristal netliğinde videolar çekmek mümkün. Snapdragon™ 778G+ yonga seti ile gücünü alan Nothing Phone (1), 4500 mAh pili ile 18 saate kadar kullanım sunuyor. 30 dakikalık hızlı şarj ile de pilinizin çabuk dolmasını sağlıyor.