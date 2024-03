Nothing, son zamanlarda akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda kulaklıklarla da dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Şirketin kulaklıklarının tasarımı da tıpkı telefonları gibi merak uyandırdı. Şimdi, yeni bir çift kulaklık olan Nothing Ear 3 için resmi bir teaser yayınlandı. Bu sürpriz duyuru Nothing hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Ancak, teaser videosu fazla detay vermiyor. Video, bir kurbağa ve etkileyici yakın çekimlerin ardından “Nothing (R)” yazısını içeriyor. Nothing Ear (2) Gerçek Kablosuz Kulaklıkları, yüksek çözünürlüklü ses ve LHDC 5.0 teknolojisi gibi gelişmiş özelliklerle donatılmıştı. Özel ses ayarları, Nothing X uygulaması aracılığıyla mümkündü, bu nedenle Nothing Ear 3 modelinden de benzer özellikler bekleyebiliriz.

Ear (2), 11,6 mm özel sürücülere ve yeni çift odacıklı tasarıma sahipti ve kişiselleştirilmiş ANC desteği ile 40 dB’ye kadar gürültü azaltma sunuyordu. Ayrıca, adaptif gürültü engelleme modu sayesinde gürültü azaltma seviyeleri çevresel faktörlere göre otomatik olarak ayarlanabiliyordu. Belki de Ear (3) modelinde pil ömründe bir iyileşme olabilir.

Nothing Ear 3 kulaklıklarını duyurmadan önce heyecanı ve merakı artırmaya devam ediyor. Kulaklıkların ne zaman piyasaya sürüleceği ve ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda daha fazla bilgi bekleniyor. Bu, kulaklık dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir ve kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor.