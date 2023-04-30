Nothing, tek akıllı telefonu olan Phone’un (1) yazılımını iyileştirmek için önemli çaba sarf etti. Android 12 ve Nothing OS önceden yüklenmiş olarak gelmişti cihaz ve aylarca süren testlerin ardından şirket daha sonra kararlı bir Android 13 güncellemesi yayınladı. Heyecan verici bir şekilde, Carl Pei liderliğindeki girişim Phone (1)’in önümüzdeki haftalarda Android 14 Beta 1 programına katılmaya uygun olacağını doğruladı. Şu anda yalnızca Google’ın Pixel telefonları beta güncellemesini alma ayrıcalığına sahip.

Phone (1) Android 14 Beta’yı alan ilk Google dışı cihaz olacak

Carl Pei Twitter’da Nothing’in yeni Android 14 Beta 1 güncellemesine erken erişime sahip olduğunu duyurdu. Nothing Phone (1) için beta sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak Pixel serisinin Android 14 Beta sürümünü uygun cihazlara sunmasıyla birlikte, akıllı telefon bağımsız bir önizleme aşamasına sahip olan ilk Google dışı cihazlardan biri olacak.

İlginizi çekebilir: Xiaomi 13 Ultra Yeni Renk Seçeneklerine Kavuşabilir!

Nothing Phone (1) şu anda şirketin tescilli dış görünümü ile Android 13 üzerinde çalışıyor. Özellikle, akıllı telefondaki yazılım deneyimi, minimum özelleştirmelerle son derece pürüzsüz. Nothing, nokta vuruşlu tasarım ve arkadaki Glyph arayüzü ile koordine edilen bir düzineden fazla zil sesi ve bildirim sesi de dahil olmak üzere ilginç eklemeler yaptı.

Özellikle, Android 14 beta birkaç yeni özellik ve iyileştirme sunuyor. İlk olarak, genel navigasyon deneyimini iyileştiren gelişmiş bir geri navigasyon hareketi getiriyor. Buna ek olarak, beta sürümü farklı uygulamalar arasında veri paylaşımını daha rahat ve sorunsuz hale getiren geliştirilmiş bir paylaşım sayfası içeriyor. Bir diğer kayda değer yenilik ise, kullanıcıların cihazlarının ses ayarları üzerinde daha hassas kontrol sahibi olmalarını sağlayan ayrı zil sesi ve bildirim ses seviyesi kaydırıcıları kullanıma sunuldu.