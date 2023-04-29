Xiaomi’nin merakla beklenen ve çıkışıyla çok ses getiren akıllı telefon modeli Xiaomi 13 Ultra, renk seçeneklerine ilişkin yeni güncellemelerle beraber yeniden manşetlere taşınıyor. İlk sürümde yalnızca üç renk seçeneği sergilenirken, son raporlar Xiaomi’nin yakın gelecekte üç ek renk seçeneğini daha piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor. Xiaomi, Apple’ın yaptığı gibi amiral gemisi akıllı telefonunu yeni renk seçenekleriyle güncelleyebilir!

Yeni Xiaomi 13 Ultra Renkleri Ateş Edecek!

Bu yeni renk seçeneklerine ilişkin söylentiler Xiaomi 13 Ultra lansman etkinliğinden kısa bir süre sonra dolaşmaya başladı. Bazı meraklı kullanıcılar, cihazın yazılım kodlarının yalnızca üç renk seçeneği piyasaya sürülmüş olmasına rağmen, telefon için altı farklı renk seçeneği gösterdiğini keşfetti.

Birçok kişi geliştirme sürecinde ek renk seçeneklerinden vazgeçildiğini düşünse de son gelişmeler bunun aksini gösteriyor. Öyle ki, yazılım kodları Xiaomi 13 Ultra’nın aslında Turuncu, Sarı ve Mavi seçeneklerine de sahip olacağını ortaya çıkarmış durumda.

Bu yeni renk seçenekleri Xiaomi 13 Ultra için “Sınırlı Sayıda Özelleştirme” etkiketiyle piyasaya sürülebilir. Xiaomi’nin Kurucusu ve CEO’su Lei Jun da Weibo hesabında sınırlı sayıda özelleştirme seçeneğini tanıtarak bu yeni renk seçeneklerinin gelecekte kullanıma sunulma olasılığına işaret etti.

Bu yeni renk seçeneklerinin piyasaya sürülmesi, şüphesiz Xiaomi 13 Ultra kullanıcılarının farklı tercihlerine hitap edecek ve telefonun benzersiz tasarımını koruyucu kılıf olmadan sergilemelerine olanak tanıyacak. Bununla birlikte, telefonun koruyucu kılıf olmadan kullanılmasının, kazara düşmelerden kaynaklanan ekran hasarına neden olabileceğini de hatırlatalım.

Xiaomi 13 Ultra’nın servis onarım ücreti hakkında ortaya çıkan bilgiler, cihazın parça değişiminin çok yüksek maliyetli olacağını gösteriyor. Bu nedenle kullanıcılar telefonlarını kullanırken dikkatli olmalı ve olası hasarları önlemek için koruyucu bir kılıfa yatırım yapmayı düşünmeli.

Leica işbirliğiyle geliştirilen muazzam kameralara ve Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB’a kadar LPDDR5x bellek ve UFS 4.0 depolama gibi çok güçlü donanım özelliklerine sahip olan Xiaomi 13 Ultra, eksiksiz bir amiral gemisi olmasıyla dikkat çekiyor. Xiaomi’nin bu modele özel bir ilgi göstererek yeni renk seçenekleri sunması kuvvetle muhtemel.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 Ultra’ya gelecek renk güncellemesi nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!