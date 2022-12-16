Bu sene yeni yeni duymaya başladığımız Nothing, Nothing Phone (1) için Android 13 tabanlı NothingOS 1.5 açık beta sürümünü kullanıma sunuyor.
İlginizi çekebilir: Nothing İlk Mağazasını Londra’da Açacak!
Android 13 tabanlı NothingOS 1.5, şimdilik sadece açık beta halinde. Güncellemenin değişiklik günlüğüne bir göz atalım.
İçindekiler
NothingOS 1.5 Açık Beta Değişiklik Günlüğü
● Nothing arayüzüne sahip yeni hava durumu uygulaması.
● Uygulama yükleme hızında %50’ye varan artış.
● Üçüncü taraf uygulamaları duvar kağıdıyla eşleştirmek için daha fazla renk şeması.
● Farklı uygulamalar için farklı dillere izin veren çoklu dil desteği.
● Fotoğraf seçici: Her uygulamayla hangi görüntüleri paylaşmak istediğinizi seçin.
● Bildirim izinleri: Hangi uygulamaların size bildirim gönderebileceğini kontrol edin.
● Medya izinleri: Fotoğraf ve videolar, müzik ve ses, dosyalar gibi paylaşmak istediğiniz medya türlerini gruplandırın.
● Hızlı Ayarlar’da yeni QR kodu tarayıcı.
● Pano önizlemesi: kopyalanan metin, ekranın alt köşesindeki panoda görünür. Böylece metni yapıştırmadan önce doğrudan düzenleyebilirsiniz.
● Medya Kontrolü için yeni görünüm.
● Ön plan hizmetleri: Pilden tasarruf etmek için aktif arka plan uygulamalarını doğrudan bildirim merkezinden kapatın.
● Canlı altyazı: cihazınız konuşmayı algılayıp otomatik olarak altyazı oluşturabilir.
● Artırılmış arka plan belleği: Sık kullanılan uygulamaların yüklenmesi için bekleme süresinin azaltılması.
● Telefonun yeni gibi çalışmasını sağlayan yeni kendi kendine onarım özelliği: Cihaz kullanılmayan önbelleği ve süresi dolmuş sistem dökümlerini temizleyebilecek.
● Geliştirilmiş Hızlı Ayarlar: Yeni ağ ve Bluetooth cihazı açılır pencereleri.
● Ses kontrolü için yeni kullanıcı arabirimi: Ekranın kilidini açmadan (örn. müzik ve alarm) bireysel ses kaydırıcılarını kolayca ayarlayabilirsiniz.
● Geliştirilmiş Oyun Modu: Küçük bildirimler için yeni kullanıcı arayüzü.
● Oyun Panosu: Pano sayesinde ekran görüntülerini, ekran kaydını, FPS gösterimini ve Rahatsız Etmeyin özelliğine rahatça erişim.
Güncellemenin açık beta olduğunu söyledik ancak katılması oldukça meşakkatli. Katılmak isteyenlerin cihazlarının IMEI numarasını şirkete E-Mail atarak şirketin sistemine kayıt ettirmesi gerekiyor.
Beta programına kayıtlıysanız ve buna rağmen güncelleme gelmediyse Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme bölümünden güncellemeleri el ile kontrol edebilirsiniz.