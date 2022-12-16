Bu sene yeni yeni duymaya başladığımız Nothing, Nothing Phone (1) için Android 13 tabanlı NothingOS 1.5 açık beta sürümünü kullanıma sunuyor.

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Android 13 tabanlı NothingOS 1.5, şimdilik sadece açık beta halinde. Güncellemenin değişiklik günlüğüne bir göz atalım.

NothingOS 1.5 Açık Beta Değişiklik Günlüğü

● Nothing arayüzüne sahip yeni hava durumu uygulaması.

● Uygulama yükleme hızında %50’ye varan artış.

● Üçüncü taraf uygulamaları duvar kağıdıyla eşleştirmek için daha fazla renk şeması.

● Farklı uygulamalar için farklı dillere izin veren çoklu dil desteği.

● Fotoğraf seçici: Her uygulamayla hangi görüntüleri paylaşmak istediğinizi seçin.

● Bildirim izinleri: Hangi uygulamaların size bildirim gönderebileceğini kontrol edin.

● Medya izinleri: Fotoğraf ve videolar, müzik ve ses, dosyalar gibi paylaşmak istediğiniz medya türlerini gruplandırın.

● Hızlı Ayarlar’da yeni QR kodu tarayıcı.

● Pano önizlemesi: kopyalanan metin, ekranın alt köşesindeki panoda görünür. Böylece metni yapıştırmadan önce doğrudan düzenleyebilirsiniz.

● Medya Kontrolü için yeni görünüm.

● Ön plan hizmetleri: Pilden tasarruf etmek için aktif arka plan uygulamalarını doğrudan bildirim merkezinden kapatın.

● Canlı altyazı: cihazınız konuşmayı algılayıp otomatik olarak altyazı oluşturabilir.

● Artırılmış arka plan belleği: Sık kullanılan uygulamaların yüklenmesi için bekleme süresinin azaltılması.

● Telefonun yeni gibi çalışmasını sağlayan yeni kendi kendine onarım özelliği: Cihaz kullanılmayan önbelleği ve süresi dolmuş sistem dökümlerini temizleyebilecek.

● Geliştirilmiş Hızlı Ayarlar: Yeni ağ ve Bluetooth cihazı açılır pencereleri.

● Ses kontrolü için yeni kullanıcı arabirimi: Ekranın kilidini açmadan (örn. müzik ve alarm) bireysel ses kaydırıcılarını kolayca ayarlayabilirsiniz.

● Geliştirilmiş Oyun Modu: Küçük bildirimler için yeni kullanıcı arayüzü.

● Oyun Panosu: Pano sayesinde ekran görüntülerini, ekran kaydını, FPS gösterimini ve Rahatsız Etmeyin özelliğine rahatça erişim.

Güncellemenin açık beta olduğunu söyledik ancak katılması oldukça meşakkatli. Katılmak isteyenlerin cihazlarının IMEI numarasını şirkete E-Mail atarak şirketin sistemine kayıt ettirmesi gerekiyor.

Beta programına kayıtlıysanız ve buna rağmen güncelleme gelmediyse Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme bölümünden güncellemeleri el ile kontrol edebilirsiniz.