Nothing, 2020 yılında kurulan Londra merkezli bir şirket. Şirket çok basit bir misyonla geldi. İnsanlar ve teknoloji arasındaki engelleri kaldırmak ve kusursuz bir dijital gelecek yaratmak. Şirket doğduktan bir yıl sonra ilk ürünlerini çıkardılar. The Nothing Ear 1.



Şirket, 2021 yılının tamamı boyunca ilk ürününü tanıtmaya odaklandı. Sonraki yıl, ilk akıllı telefonu olan Nothing Phone’un (1) piyasaya sürüldüğü görüldü . Bu cihaz hala piyasadaki en benzersiz görünümlü akıllı telefon olmaya devam ediyor. Orta seviye bir akıllı telefon olmasına rağmen, çok sayıda amiral gemisi özelliği ile birlikte geliyor. Nothing Phone (1) tartışmasız piyasadaki en iyi orta seviye telefonlardan birisi ancak en iyisi değil.

Hızlı ilerleyen şirket, Londra, Soho’da ilk yerel mağazasını açtı. Mağaza resmi olarak 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Londra saatiyle 11:30’da açıldı. Bu mağaza, Nothing Phone (1), Nothing Ear 1 kulaklıkları ve diğer ürünlerin satışını yapacaktır.

Şirket ayrıca İsveç’ten Teenage Engineering gibi ortak şirketlerin ses ürünlerinin yanı sıra moda ve tasarım markalarından seçilmiş koleksiyonların da satışını yapacak.

Mağazanın “Nothing” gibi görünmesini sağlayan şeylerden biri, iç tasarımın sadeliği ve Nothing Phone (1) ile The nothing Ear 1’den ilham almış gibi görünen net şeffaf görünümdür.

Mağaza toplam 785 fit karelik (73 metrekare) bir alanı kaplıyor. Ayrıca mağazada görüntülerin slayt gösterisini gösteren 4.000 flip-dot ekranı vardır. Aynı tesis içerisinde Nothing, içinde Nothing Phone (1) bulunan şeffaf bir telefon kulübesi yerleştirmiş. Bu telefon kulübesi, müşteri destek hattı olarak hizmet verecek.

Mağaza ilk açıldığında, ilk ziyaretçiler 100 adet sınırlı sayıda lazerle kazınmış Nothing Ear çubuğundan birini satın alma fırsatı buldu. Spesifik olarak Londra, Soho’da olduğunuzda mağazayı 4 Peter Street’te bulabilirsiniz. Mağaza ayrıca haftanın her günü açık.