Günümüzün en sinsi bilişsel problemlerinden biri haline gelen dijital obezite, bireyin ihtiyacından çok daha fazla dijital içerik tüketmesi ve bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilemesi olarak tanımlanıyor. Dr. Öğr. Üyesi Özgün Arda Kuş, platformların sonsuz kaydırma sistemleri ve algoritmalarla insanları ekranda tutmayı hedeflediğini belirterek, bu durumun beyinde bir haz unsuru olarak kodlandığını vurguluyor.

Her Dijital Obezite Bağımlılık mıdır?

Dijital bağımlılık ile dijital obezite aynı kavramlar değildir:

Dijital Bağımlılık: Ekran kullanımını kontrol edememe ve uzak kalındığında kaygı/yoksunluk yaşama durumudur.

Dijital Obezite: Her vaka bağımlılık düzeyinde olmasa da, aşırı gıda tüketiminin fiziksel bedene yaptığı ağırlaştırıcı etkinin bir benzerini bilişsel ve psikolojik yapı üzerinde gösterir.

Beyin Üzerindeki Tahribat: Çok Şey Görüyor Ama Az Hatırlıyoruz

Yoğun bilgi akışı ve kısa video formatları, beynin dikkat, hafıza ve ödül sistemini doğrudan etkiliyor:

Dikkat Süresinde Azalma: Sürekli değişen içerikler, özellikle gençlerde odaklanma süresini ciddi şekilde düşürüyor ve sabırsızlığı artırıyor.

Hafıza Sorunları: Beyin sürekli yeni bilgiyle karşılaştığı için bunları işleyip kalıcı hale getirmekte zorlanıyor. Bu durum “çok şey görüp az şey hatırlama” sendromuna yol açıyor.

Ödül Sistemi ve Tolerans: Beğeniler ve bildirimler beyinde kısa süreli haz yaratıyor. Kişi zamanla buna tolerans geliştirdiği için, aynı hazzı almak adına daha fazla içerik tüketmek istiyor.

Belirtiler ve Risk Grupları

En yaygın erken belirtiler; sürekli telefonu kontrol etme ihtiyacı, dikkat dağınıklığı, planlanandan fazla ekran başında kalma, uyku düzensizliği ve gerçek hayattan kopmadır. Teknolojinin içine doğan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler en büyük risk grubunu oluştursa da, iş süreçleri dijitalleşen yetişkinlerde de risk hızla tırmanıyor.

Dijital Dengeyi Kurmanın Yolları

Dijital dünyadan tamamen kaçmak mümkün olmasa da tüketimi yönetmek bizim elimizdedir:

Ekran Süresi Takibi: Farkındalık yaratmak için gün içinde ekrana ne kadar bakıldığı kontrol edilmeli.

Ekransız Alanlar: Bildirimler azaltılmalı, gece yatarken telefon yatak odasından uzak tutulmalı ve günün belirli saatleri “ekransız zaman” ilan edilmeli.

Gerçek Hayata Dönüş: Fiziksel aktiviteler, hobiler ve yüz yüze sosyal ilişkiler artırılmalı.

Ailelere Tavsiye: Çocuklar Söyleneni Değil Gördüğünü Yapar

Çocukları sakinleştirmek veya zaman kazanmak adına ellerine tablet/telefon verilmesi büyük bir gelecek riski taşıyor. Çocukların gördüklerini taklit ettiğini unutmamak gerekir; bu nedenle sürekli telefonla oynayan ebeveynlerin yasak koyması işe yaramaz. Aileler yasaklayıcı değil, rehberlik eden bir yaklaşım benimsemeli, kuralları çocukla birlikte koymalı ve onları spor ile sanata yönlendirmelidir.