Nothing Phone (1) için piyasaya sürülen Nothing OS 2.0.4 güncellemesi, bazı yeniliklerle birlikte geliyor. Bu güncelleme şu an itibariyle kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor, bu da olası sorunların takip edilmesine ve daha sorunsuz, stabil bir kullanıcı deneyimi sunulmasına olanak tanıyor.

Güncelleme, kullanıcıların uygulama çekmecesinde sola kaydırarak gizli bir bölüme erişmelerini sağlayan yeni bir gizli simge bölmesi özelliği getiriyor. Bu özellik, belirli uygulamalara daha hızlı erişmeyi sağlarken, aynı zamanda uygulama çekmecesini düzenlemek isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Ayrıca, yeni Fotoğraf Widget’ı özelliği, basit ama etkili bir kişiselleştirme dokunuşu sunuyor. Artık kullanıcılar, karmaşık ayarlarla uğraşmadan favori fotoğraflarını ana ekranları veya kilit ekranlarında görüntüleyebiliyorlar.

Bu güncelleme aynı zamanda performans ve güvenilirlik açısından da bir dizi önemli iyileştirmeyi içeriyor. Kilit ekranının şarj hızı göstergesi artık daha doğru ve tahminleri azaltılmış bir şekilde çalışıyor. Ayrıca, nadir görülen bir hata nedeniyle cihaz yeniden başlatıldığında kilit ekranı widget’larının kaybolma sorununa bir düzeltme getiriliyor. App Locker desteği geliştirildi, bu da özellikle WhatsApp’ın kopyalanmış sürümlerini kullanan kullanıcılar için daha fazla güvenlik sağlıyor.

Ayrıca, sık sık Wi-Fi erişim noktasına dönüşen cihazlar için daha kararlı bir bağlantı sunma vaat eden güncelleme, bu kullanıcılar için önemli bir iyileştirme sunuyor. Bu güncelleme henüz Türkiye’ye gelmedi. Ancak ilerleyen günlerde güncelleme ülkemizde de indirime sunulacak.