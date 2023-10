Nothing, Nothing Phone (2) için kullanıma sunulan Nothing OS 2.5 Açık Beta 1’i resmi olarak doğruladı, söz verildiği gibi. Bu merakla beklenen güncellemenin, telefon deneyimini geliştirmeyi amaçlayan bir dizi heyecan verici özelliği ve iyileştirmeyi içermesi bekleniyor.

Nothing OS 2.5 Açık Beta 1 ile gelen önemli değişiklikler şunlar;

Widget Arayüzü: Widget kitaplığı arayüzü, Nothing widget’larının daha net bir görünüm kazanması için güncellendi. Fotoğraflar Widget’ı: Artık kullanıcılar en sevdikleri fotoğrafları hem Ana Ekranda hem de Kilit Ekranında görüntüleyebilirler. Ekran Görüntüsü Düzenleyici: Yeni bir ekran görüntüsü düzenleyici ve menüsü, gelişmiş düzenleme özellikleri ve hızlı silme seçenekleri sunar. Yeniden Tasarlanan Geri Hareket: Geri hareket, Nothing’in özgün tarzına uygun olarak yeniden tasarlandı. Uygulama Simgesini Gizleme: Kullanıcılar, uygulama çekmecesini sağa kaydırarak Ana Ekrandaki ve uygulama çekmecesindeki uygulama simgelerini gizleyebilirler. Ekran Görüntüsü Yakalama: Üç parmakla kaydırma hareketi ile kolayca ekran görüntüleri yakalayabilirsiniz. Özelleştirilebilir Güç Düğmesi: Çift basılan güç düğmesi artık tercihinize göre özelleştirilebilir. Gelişmiş Özelleştirme: Ana Ekran ve Kilit Ekranı özelleştirme sayfası, daha kapsamlı seçenekler sunacak şekilde yeniden tasarlandı. Yeni Duvar Kağıtları: Düz renk seçeneklerinin yanı sıra temiz bir Ana Ekran görünümü için yeni duvar kağıtları eklenmiştir. Ayrıca cam filtre ile benzersiz duvar kağıtları oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, Nothing OS, şık monokrom görseller, yeni bir geri hareketi, yeniden tasarlanmış Hızlı Ayarlar ile Nothing kulaklık simgeleri ve genişletilmiş Kilit Ekranı kısayolları gibi Android 14 özelliklerini içeriyor. Güncellenmiş ses seviyesi kontrol arayüzü sayesinde kullanıcılar artık zil sesi ve bildirim ses seviyelerini ayrı ayrı kontrol edebilirler. Buna ek olarak, bölgesel ayarlar kullanıcı deneyimini geliştirecektir.

Nothing OS 2.5 Açık Beta 1’e katılmadan önce NOS sürüm 2.0.3’ün kurulu olduğundan emin olun ve ardından aşağıdaki adımları izleyin:

APK dosyasını buradan indirin ve indirdikten sonra yükleyin. Cihazınızın Ayarlar > Sistem > Beta Sürümüne Güncelleme bölümüne gidin. “Yeni sürümü kontrol et” seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları takip edin.

Unutmayın ki bu beta sürümü, verilerinizi etkileyebilir, bu nedenle kullanmadan önce verilerinizi yedeklemeniz önemlidir. Geri alma gerektiğinde, yedekleme olmadan fabrika ayarlarına dönebilir. Nothing OS 2.0.3 için geri alma paketini indirin ve Ayarlar > Sistem > Beta Sürümüne Güncelleme seçeneğine gidin. Ardından “Dosyayı içe aktar”ı seçin ve indirdiğiniz paketi seçin.