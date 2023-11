Nothing, Android telefonlara iMessage desteği getirmesi beklenen yeni mesajlaşma uygulaması olan Nothing Chats beta sürümünü, sadece bir gün sonra Google Play Store’dan çektiğini ve lansmanı “bir sonraki duyuruya kadar” ertelediğini duyurdu. Nothing iMessage desteğini Android’e getirmekte zorlanıyor.

Nothing Chats Uygulaması Rafa Kaldırılmış Olabilir, Güvenlik Endişeleri Öne Çıkıyor

Şirket, uzun süredir devam eden “Android Apple’a karşı” mesajlaşma sorununu çözecek bir çözüm olarak lanse ettiği Nothing Chats uygulamasını hem RCS hem de iMessage desteğiyle duyurmuştu.

Ancak, lansmanından hemen sonra artan eleştiriler, uygulamanın güvenlik açıklarına sahip olduğunu ve geçici çözümlerin getirdiği riskleri vurguluyor.

Nothing Chats’in beta sürümünü Play Store’dan kaldıran şirket, Sunbird tabanlı uygulamanın bazı hatalarını gidermek için bir sonraki duyuruya kadar lansmanı erteleyeceğini belirtti.

Şirketin resmi X hesabından yapılan açıklamada, kullanıcılardan özür dilenirken, güvenlik ve doğruluk konusunda adımlar atacakları da vurgulandı.

Uygulamanın incelemesinde, Nothing Chats’in uçtan uca şifreleme olmamasına ve gönderilen mesajlara düz metin olarak erişilebilmesine dikkat çektiği belirtiliyor. Yani Nothing’in çözümü aslında pek de güvenli değil.

Texts.com’un kurucusu Kishan Bagaria, Sunbird’ün güvenlik açısından “son derece zayıf” olduğunu belirtirken, ekibinin yaptığı araştırmanın tüm metinlerin düz metin olarak bir sunucuya sızdırıldığını gösterdiğini ifade etti.

Nothing, güvenlik sorunlarına dair doğrudan bir açıklama yapmazken, Sunbird ile çalışarak bazı hataları düzeltmeye odaklandıklarını ve kullanıcıların güvenliği için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Uygulamanın 14 Kasım’da duyurulmasının ardından Cuma günü beta sürümü Play Store’da yer almıştı. Şirketin uygulamanın güvenliğine odaklanarak bu adımı atması, kullanıcıların güvenliği ve gizliliği konusundaki endişeleri göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

Apple ise Android’e RCS desteğini getirerek Nothing’in bu çabalarını boşa çıkaracak bir adım atmıştı. Nothing ise uygulamanın güvenliği ve yararlılığı konusunda endişeler taşıdığı için bu uygulamayı hiç yayınlamama kararı da alabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing Chats uygulamasını yakında görebilecek miyiz?