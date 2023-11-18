Samsung kullanıcıları, yakın zamanda erken bir tatil hediyesi gibi görünen bir sürprizle karşılaştılar. O da Android 14 ve One UI 6 güncellemelerinin çıkış tarihlerini detaylandıran bir yol haritası. Samsung’un topluluk forumlarında paylaşılan bu ayrıntılı yol haritası, çeşitli uygun Galaxy cihazlarında kararlı One UI 6 güncellemesinin kesin çıkış tarihlerini içeriyordu ve bu, uygun cihazlara sahip kullanıcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, ne yazık ki, belirtilen tarihlerde güncellemenin kullanıma sunulmaması, yol haritasının gerçekçi olmadığını gösterdi.

Heyecan kısa sürdü çünkü yol haritasının, kullanıcılara yanıltıcı bir umut vermekten başka bir işe yaramadığı anlaşıldı. Çıkış tarihlerini içeren gönderi, hızla Samsung forumundan kaldırıldı ve verilen tarihlerin hatalı olduğu, Samsung’un resmi güncelleme planlarıyla uyumlu olmadığı ortaya çıktı.

Örneğin, artık geçerliliğini yitiren yol haritasına göre, Galaxy S22 serisinin 15 Kasım’da kararlı One UI 6 güncellemesini alması bekleniyordu; ancak Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy A34 ve Galaxy A54’ün aynı tarihte güncellenmesi planlanmıştı. Ancak, bu tarihler açıkça gerçekle uyuşmuyordu.

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Gerçek şu ki, resmi One UI 6 yol haritası hala gizemini koruyor. Samsung, kullanıcılarına büyük Android ve One UI güncellemelerinin tahmini yayınlanma zamanları hakkında bilgi vermek için Samsung Members uygulamasını kullanıyor.

Şu anda, kararlı Android 14 One UI 6 güncellemesi yalnızca Galaxy S23 serisi için geçerli. Teknoloji devi, One UI 6’nın çeşitli akıllı telefonlarda beta testine aktif olarak katılıyor.

Güncellemeyi dört gözle bekleyen Samsung kullanıcıları, sabırlı olmalı ve beklentilerini doğru bir şekilde yönetmelidir. Samsung’un doğru bir yol haritası sunması muhtemeldir, ancak bu, daha fazla cihazın beta olmayan One UI 6 güncellemesini alacak şekilde ayarlandığında gerçekleşecektir.