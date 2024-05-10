Teknoloji devi Apple, yeni iPad Pro reklam filmiyle büyük bir tartışmanın odağında. Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız haberde yeni Apple reklam filminin kullanıcıların yaratıcılığını küçümsediği ve her şeyin Apple ürünleri ile başarılabilir olacağı mesajı vermesi nedeniyle eleştiri aldığını söylemiştik. Apple yeni iPad Pro reklamı için özür diledi.

Apple Yeni iPad Pro Reklamı Tartışmalara Yol Açtı: Apple Özür Diledi!

Yeni iPad Pro modelleri için hazırlanan reklam filmi, CEO Tim Cook’un “Yeni iPad Pro ile tanışın: Bugüne kadar yarattığımız en ince ürün, bugüne kadar ürettiğimiz en gelişmiş ekran ve M4 çipin inanılmaz gücü. Yaratmak için kullanılacak her şeyi hayal edin.” şeklindeki sözleriyle tanıtılmış ancak tepkilere neden olmuştu.

“Crush!” adlı reklamda, TV, plak çalar, piyano, trompet, gitar, kameralar, daktilo, kitaplar, boya kutuları ve tüpleri ve bir atari oyun makinesi gibi çeşitli yaratıcı ve kültürel nesneler endüstriyel bir preste parçalanırken gösteriliyor. Reklamın sonunda yeni iPad Pro M4, parlak ve yeni bir şekilde ortaya çıkıyor ve dış ses “En güçlü iPad aynı zamanda en incesi” diyor.

Ancak, iPad Pro reklamı, bazıları tarafından tepkiyle karşılandı. Özellikle, reklamın yaratıcı ve kültürel nesneleri parçalaması, Hollywood ve diğer yaratıcı endüstrilerdeki pek çok kişi arasında öfkeye neden oldu. Hugh Grant ve film yapımcısı-oyuncu Justine Bateman gibi isimler, reklamı Apple’ın kültürü çöpe atmasının canlı ve gerçek bir örneği olarak gördü. Grant, X’te “İnsan deneyiminin yok edilişi. Silikon Vadisi’nin izniyle” şeklinde tepki gösterdi.

Bu tepkilerin ardından, Apple Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren özür yayınladı. Myhren, “Apple’da yaratıcılık bizim DNA’mızda var ve dünyanın dört bir yanındaki yaratıcıları güçlendiren ürünler tasarlamak bizim için son derece önemli” dedi. “Amacımız, kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme konusundaki sayısız yöntemini her zaman kutlamak. Bu video ile hedefi ıskaladık ve özür dileriz.” ifadelerini kullandı.

Reklam, YouTube ve X gibi platformlarda milyonlarca izlenme aldı, ancak Apple, televizyonda yayınlama planlarını iptal etti. 60 saniyelik iPad Pro reklam filmi, şirket içi yaratıcı ekibi tarafından hazırlandı. Bu arada, “Crush!” reklamının, 2008 yılında LG cep telefonu için hazırlanan bir reklama benzediği belirtiliyor.

LG Renoir KC910 için hazırlanan 15 yıllık reklamda da, hidrolik bir pres müzik aletlerini, kamera lenslerini, hoparlörleri, boyayı ve daha fazlasını eziyor ve telefon bitmiş ürün olarak ortaya çıkıyordu. Apple, reklamların benzerlikleri konusunda yorum yapmadı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple özür ile paçayı kurtarabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!