Nokia, Power EarBuds Lite modeli üzerinde çalışıyor!

COVID-19 salgınına rağmen giyilebilir cihazların satışında önemli bir artış bulunuyor. Son zamanlarda pek çok şirket bu alana yöneldi. Piyasaya belli bir yere sahip şirketler de artık her fiyat segmentine uygun cihazlar tanıtmaya başladı. Huawei, 2020’nin ilk yarısında %57 büyüme kaydederek giyilebilir aksesuar pazarındaki en iyi şirketlerden biri haline geldi. Çinli teknoloji devi, Huawei Watch Fit isimli yeni bir akıllı saat ile pazar payını genişletmeyi hedefliyor.

İlginizi çekebilir: Exynos 1000, Snapdragon 875’den kötü sonuç verebilir!

reklam

Huawei Watch Fit hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Son zamanlarda yoğun bir şekilde hakkında konuşulan Huawei Watch Fit şimdi ise teknik özellikleriyle görüntülendi. Şirketin yeni rekabetçi akıllı saati, 1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik HD çözünürlüğe sahip olacak. Ekran/gövde oranı ise %70 olarak karşımıza çıkıyor. Saatin sol tarafında tek bir güç düğmesi bulunuyor ve cihazı uyandırmaya yarıyor. Tıpkı Watch GT2 serisinde olduğu gibi bu saatte de “Her zaman açık ekran” modu bulunuyor.

Watch Fit, çok sayıda saat arayüzü bulunduracak. Kullanıcıların kendi tasarladığı saat arayüzlerini de deneyebileceksiniz. Cihaz, 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterecek. Ayrıca toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM su koruması, kalp atış hızı sensörü ve pek çok yeni sensör ile birlikte cihaz sağlık alanında oldukça öne çıkacak. Bununla birlikte TruSleep 2.0 ile uyku takibi en gerçekçi ve detaylı sonuçları verecek. Cihazın pek çok uygulama için bildirim özelliği de bulunacak.

Watch Fit, 10 güne kadar pil ömrü sunacak ve yoğun kullanımda ise 7 günlük bir pil ömrü bulunacak. Cihaz, 3 Eylül’den itibaren 110$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.