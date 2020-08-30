Oyun
Call of Duty: Black Ops Cold War’un hangi versiyonu alınmalı?
Activision geçtiğimiz günlerde yeni Call of Duty oyununu duyurmuştu. Ancak Call of Duty: Black Ops Cold War‘un birçok sürümü mevcut ve oyunu özellikle yeni nesil konsollarda da oynayabilmek için oyunu alırken doğru tercihler yapmak gerekiyor.
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Call of Duty‘nin yeni oyunu da önceki oyunları gibi ilgi çekmeyi başardı. Ancak oyunun çıkış dönemi nedeniyle özel bir durumu mevcut. Çıktığında mevcut konsollarda oynanabilecek oyun, kısa bir süre sonra çıkacak yeni nesil konsollar için de sunulacak. Oyunu hangi platformda oynamak istediğiniz ve oyundan ne kadar içerik beklediğiniz satın alım kararınızı da şekillendirecek gibi gözüküyor.
Playstation Platformu için:
Oyunu disk olarak almak isteyenler, oyunu bu şekilde aldığında PS4 platformunda oynayabilecek. Daha sonra PS5‘e geçildiğinde yükseltme paketini almanız ve oyunu oynarken oyun diskinizi de PS5‘inizde kullanmanız gerekiyor. Oyunu disk olarak aldığınızda ön sipariş bonuslarını elde edemiyorsunuz.
Oyunu dijital olarak almak isteyenler için PSN Store‘da standart sürüm fiyatı 499 TL. Yeni nesil konsol almayı düşünenler için Cross-Gen paketi 569 TL. Bu paket alındığında oyuna PS4‘te başlayıp PS5‘te devam edebileceksiniz. Ancak standart sürümü aldığınızda yeni nesil konsol almanız durumunda oyunu ek bir ücretle yükseltmeniz mümkün olacak.
Oyunun Seçkin sürümünde ise birçok ayrıcalık mevcut ancak fiyatı 699 TL. Seçkin sürümün içinde Cross-Gen paketi de mevcut.
Xbox Platformu için:
Xbox platformunda disk olarak satın alım tercihi yapmanız durumunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunu Xbox Series X‘te oynamak istiyorsanız daha pahalı olan Xbox Series X disk versiyonunu almanız gerekiyor. Oyunun normal disk sürümü de Series X disk sürümü de her iki konsolda çalışıyor, ancak Xbox One diskini aldığınızda yeni nesil konsolda oyunu Xbox One grafikleriyle oynayabileceksiniz. Yeni nesil konsolda oyunu oynamak ve oyunu disk olarak almak isteyenlerin Series X disk versiyonunu almaya dikkat etmesi gerekiyor.
Xbox platformunda oyunun dijital sürümünü satın almak isteyenler için de Playstation platformu ile aynı şartlar mevcut. Oyunun standart sürümü 499 TL ve sadece şuanki konsollarda oyun imkanı sunuyor, ancak daha sonra yeni nesil geliştirmesini almak mümkün. 569 TL‘lik Cross-Gen sürümü ile oyunu hem Xbox One hem Xbox Series X‘te oynama şansınız mevcut. 699 TL‘lik Seçkin sürüm ile hem Cross-Gen oyuna sahip oluyorsunuz hem de birçok özel içeriğe sahip oluyorsunuz.
Haber
Sony, PC platformuna daha fazla birinci parti oyun sunmayı planlıyor
Bugün açıklanan Sony 2020 kurumsal raporuna göre firma, PC platformu için daha fazla birinci parti oyun getirmeyi planladığını söyledi. Gelecekte Sony’e ait birinci parti olarak adlandırılan önemli yapımları PC platformu bünyesinde çalışırken görebileceğiz.
Geçtiğimiz günlerde PC portu yayınlanan ve çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Horizon Zero Dawn’ın ardından Sony gelecek hedeflerini açıkladı. Firma açıklamasında, “Kâr oranımızın daha da büyümesi amacıyla, birinci taraf oyunlarımızı PC platformuna kadar genişleteceğiz” sözleriyle uzun süredir yayılan bazı söylentilere noktayı koydu. Sony’nin kendi oyun kataloğundan daha fazlasını PC’ye getirme kararı, Oyun ve Ağ servisleri bölümünün genişlemesinde büyük rol oynayacak.
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Raporda ayrıca mevcut politika değişiminin nedeni “Çevrim içi PC oyunlarından ve diğer platformlardan gelen oyuncuların rekabet oranlarının artmasını bekliyoruz” cümlesiyle açıklandı. Buna göre kısaca Sony, oyunların PC’ye genişletilmesinin sebebini, mevcut satın alım işlemi yapan kitlenin büyük çoğunluğunun PC platformunda yer almasına bağlıyor. Sonunda firmanın, bu platform üzerinde yer alan büyük cevheri görebildiği konuşuluyor.
Piyasada örnek olarak, Death Stranding ve Horizon Zero Dawn’ı gösterebileceğimiz, PS4 üzerinde çıkış yapan ve PC için port oluşturulan yapımlara yenileri eklenecek. Son olarak bugüne kadar hiçbir PS5 özel oyununun PC platformuna da geleceğini duymadık. Rakibi Xbox Series X’e göre bu konuda sınıfta kalan yeni PS5’in ileride oyunlar konusunda ne gibi avantajlar sunacağı belirsiz.
Apple
Apple, Epic Games geliştirici hesabını kapattı!
Fortnite Mobile’dan dolayı başlayan Apple ve Epic Games gerilimi, yaşanan son gelişme ile birlikte bambaşka bir boyuta taşındı. Epic Games’in App Store geliştirici hesabı tamamen kapatılırken, uygulama marketinde yer alan bütün oyunları da silindi!
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Apple dediğini yaptı, Epic Games’i App Store’dan çıkardı!
13 Ağustos’tan beri yaşanan gerilim, Fortnite Mobile’a gelen ödeme sistemi güncellemesinden dolayı kaynaklanıyor. App Store’un uygulama içi satın alma sistemine alternatif bir ödeme yöntemi geliştiren Epic, bu yeniliği Ağustos başında kullanıcılara sundu. Ancak ilgili güncellemenin yayınlanmasından yalnızca birkaç saat sonra popüler oyun Apple tarafından uygulama marketinden kaldırıldı. Bunun üzerine Epic Games sert bir açıklama yayınlayarak Apple’ı dava ettiklerini duyurmuştu.
Son olarak Apple, Epic Games’e istenen değişiklikleri yapması ve davayı geri çekmesi için 14 gün süre vermişti. Dün sona eren süreçte herhangi bir olumlu gelişme gerçekleşmedi ve Epic Games’in App Store geliştirici hesabı resmen kapatıldı. Böylece Fortnite dışında Battle Breakers ve Infinity Blade Stickers gibi diğer Epic Games oyunları da uygulama marketinden kaldırıldı.
Apple’ın yaptığı açıklamada sürecin bu şekilde sona ermesinden dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. Epic Games ile uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı sürdürdüklerini belirten Apple, “Epic Games, mahkemenin verdiği tavsiyelere rağmen App Store’un kurallarını ihlal etmeyi sürdürdü. Bizimle anlaşmak yerine maalesef geliştirici sözleşmesine aykırı Fortnite güncellemelerini tekrar tekrar gönderdiler. Epic Games ile gelecekte yeniden çalışabileceğimizi umuyoruz ama maalesef bu mevcut şartlarda mümkün değil.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Epic’in sahibi olduğu Unreal Engine oyun motoru ile misilleme yapabileceği düşünülüyordu. Ancak bu ihtimal, mahkemenin aldığı ara karar ile ortadan kalkmış gibi görünüyor. Epic Games’in yaptığı başvuru karşısında Apple’ı haklı bulan yargıç, Unreal Engine’e erişimin engellenemeyeceğine hükmetmişti. Yine de davada kesin karar yıl sonuna doğru alınacağı için Epic Games’in karşı hamle yapabileceği belirtiliyor.
Oyun
Activision, 10.000 adet Call of Duty: Black Ops Cold War beta kodu dağıtacak
Activision geçtiğimiz günlerde Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty: Black Ops Cold War‘u duyurmuştu. 30 Ağustos‘taki yayında da oyunun betası için 10.000 adet erişim kodu dağıtılacak.
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Activision‘dan yeni Call of Duty oyunu için resmi açıklama geçtiğimiz günlerde gelmişti. Oyun, önceki Call of Duty serilerinde olduğu gibi beta sürümünü de kullanıcılara açacak. Ancak bu sürüme erişmeniz için oyunun belli sürümlerinden birini ön siparişle satın almış olmanız gerekiyor. Ancak ön siparişte bulunmayanların da oyunun beta sürümünü oynama şansı mevcut. Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War için 10.000 adet ücretsiz beta kodu dağıtacağını açıkladı.
Call of Duty: Black Ops Cold War‘un beta sürümünü oynamak isteyenlerin öncelikle Activision hesaplarına giriş yapmaları gerekiyor. Eğer bir üyeliğiniz yoksa da üye olmanız gerekiyor. Daha sonrasında da hesabınızı Call of Duty League web sitesi ya da companion uygulamasıyla bağlamanız gerekiyor ve oyunu hangi platformda(PC, PS4, Xbox One) oynayacağınızı seçmeniz gerekiyor. Bu işlem sonrasında da 30 Ağustos‘ta düzenlenecek Call of Duty lig şampiyonasını en az 30 dakika izlemeniz gerekiyor. Bu adımlar sonrasında beta kodunu alacak 10 bin kişiden biri olma şansınız oluyor. Oyunun beta sürümünün çıkış tarihi henüz belli değil ancak oyunun tam sürümünün 13 Kasım tarihinde kullanıcılara sunulacağı düşünülürse beta sürümü için çok beklemeyeceğiz gibi gözüküyor.