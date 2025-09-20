Apple’ın en yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro kısa sürede büyük ilgi gördü. Peki iPhone 17 Pro gerçekten beklentileri karşıladı mı? Yeni “Deep Blue” seçeneği tasarımıyla fark yaratırken, kullanıcılar bu rengi tercih ettiklerinde çizilme riskini göze mi alıyor? Apple’ın en iddialı modeli şimdiden tartışmaları da beraberinde getirdi.

iPhone 17 Pro çizilme sorunu gündem oldu!

iPhone 17 Pro, ilk satışa çıktığı gün Hong Kong’dan New York’a kadar birçok şehirde uzun kuyruklara neden oldu. Ancak Apple mağazalarında sergilenen bazı iPhone 17 Pro cihazlarının birkaç saat içinde çizikler barındırdığı gözlemlendi. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre özellikle “Deep Blue” renk seçeneğinde bu sorun daha belirgin hale geliyor.

Çizilme probleminin kaynağı olarak iPhone 17 Pro alüminyum çerçevesi işaret ediliyor. Önceki yıllarda siyah renkte sunulan modellerde de benzer sorunların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle Apple’ın bu yıl siyah seçeneği listeden çıkarmış olması tesadüf değil. Yine de Deep Blue gibi yeni ve dikkat çekici bir rengin bu tür bir zafiyet göstermesi bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmış durumda.

Yalnızca iPhone 17 Pro değil, 17 Pro Max ve iPhone Air için de benzer gözlemler yapılmış. Özellikle siyah renkli iPhone Air cihazlarının da çizilmelere yatkın olduğu ifade ediliyor. Mağaza deneyimlerinde ortaya çıkan bu durum, günlük kullanımda daha ciddi sorunlar yaratabilir. Türkiye’deki kullanıcıların çoğu, cihazın uzun ömürlü kullanımına büyük önem verdiği için bu tarz dayanıklılık haberleri büyük yankı uyandırıyor.

Yine de 17 Pro, tasarım dili ve yazılım uyumu açısından övgü topluyor. Uygulama arayüzlerindeki iyileştirmeler, kamera yazılımında yapılan dokunuşlar ve iOS 26 ile birlikte gelen akıcı performans, cihazın güçlü yanlarını oluşturuyor. Fakat çizilme sorunlarının önüne geçmek için kılıf ve ekran koruyucu kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiş görünüyor.

