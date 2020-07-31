Akıllı Telefonlar
Nokia, IFA’da alt ve orta segment cihazlar tanıtacak
2020 yılında Covid-19 salgınının da etkileriyle beraber sessiz bir dönem geçiren Nokia, yeni cihazlarını IFA’da tanıtarak sessizliğini bozmayı planlıyor. Nokia’nın tanıtacağı yeni cihazların alt ve ortta segmentte yer alması bekleniyor. Gelin Nokia’nın IFA’da tanıtacağı muhtemel cihazlara birlikte göz atalım.
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Nokia 2.4
Tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Nokia 2.4 modeli. 6.5 inç boyutta bir ekrana ve 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak olan 2.4, muhtemelen giriş seviyesinde konumlanacak. Ekran çözünürlüğünün ise, FHD+ yerine HD+ olması bekleniyor. Ayrıca cihazın bünyesinde barındıracağı işlemci de muhtemelen MediaTek’in Helio P22 modeli olacak. 8 adet Cortex-A53 ile desteklenen bu işlemci, 2 GHz gibi hızları destekleyebiliyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan 2.4, bir eksi olarak ise sadece 2 GB Ram kapasitesine sahip. Beklenen olası dahili depolama kapasitesi ise 32 GB.
Cihazın arka tarafına gelince ise bizleri 13 Mp ana kamera ve 2 Mp derinlik algılayıcı olmak üzere, LED flaş ile desteklenen ikili bir kamera modülü karşılayacak. Ön tarafta yer alan özçekim kamerasının ise 5 Mp olması bekleniyor.
Nokia 6.3 ve Nokia 7.3
Covid-19 dolayısıyla ertelenen orta segment cihazlar olan 6.3 ve 7.3 modelleri de IFA’da Nokia tarafından tanıtılabilir. Nokia’nın hakkındaki birçok bilgiyi sakladığı bu 2 model ile ilgili kısıtlı bilgiye sahibiz; fakat bildiğimiz kadarıyla Nokia 7.3, Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ile sunulacak. 6.3 ise, Qualcomm’un Snapdragon 670 veya 675 işlemcisi ile sunulacak. Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda.
Gamora Plus
Gamora Plus modeli, şuanda kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Snapdragon veya MediaTek işlemci kullanılmayacağı belirtile bu modelde, Unisoc adında ve Helio P22 işlemcisine denk bir işlemci kullanılması bekleniyor. GeekBench üzerinde 2 GB Ram’e sahip olduğu gözüken cihaz, TENAA’da ise 3 GB Ram ile görüntülenmiş idi. Bilgimizin kısıtlı olduğu bu model ile ilgili yayınlanacak detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Peki ya siz henüz tanıtılmayan yeni Nokia cihazlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, resmi olarak tanıtıldı!
Samsung, uzun zamandır çokça sızıntı ve söylentiye konu olan Galaxy M31s isimli akıllı telefonunu bugün nihayet resmi olarak tanıttı. İlk olarak Hindistan pazarına sürülen cihaz, 25W değerinde hızlı şarja sahip olacak. Samsung, M serisi bir telefonuna ilk kez 25W hızlı şarj desteği sağlıyor. Bunun haricinde bazı premium telefon özelliklerini de bu cihazda görüyoruz.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip?
Samsung Galaxy M31s, 6.5 inçlik Full HD+ çözünürlüklü Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Ekranın Gorilla Glass 3 koruması bulunuyor. Cihaz, Exynos 9611 yonga setinden gücünü alıyor. Arka tarafta Samsung’un tipik olarak kullandığı kamera dizilimi tasarımı mevcut. Telefonun 64 MP çözünürlüklü Sony IMX682 ana kamerası bulunuyor. Diğer üç kameraya geldiğimizde ise 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro ve derinlik algılayıcı sensör olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise selfieler ve video görüşmeleri için 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor.
Galaxy M31s, 6/8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın 25W hızlı şarj destekli 6000 mAh değerinde bataryası bulunacak. Taban model 19.499 INR(260$), üst model ise 21.499 INR(286$) olarak fiyatlandırılacak. Telefonun Serap Siyahı ve Serap Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Telefon, 6 Ağustos tarihinden itibaren Amazon üzerinden satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
5G iPhone çıkışı bir süre daha gecikebilir
5G iPhone modelinin çıkışıyla ilgili, Qualcomm tarafından isim vermeden bir açıklama yapıldı. Geçen hafta Çarşamba günü 2020’nin 3. çeyrek istatistiklerini de içeren bir rapor yayınlayan şirket, yatırımcılara 5G‘ye geçiş konusunda önemli bilgiler de verdi.
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Qualcomm’un yayınladığı raporda, 5G iPhone modelinin sandığımızdan daha fazla gecikebileceğinin sinyalini görüyoruz. Zira şirket, bir sonraki çeyrek raporunu açıklayacağı güne kadar, 5G‘li halinin tanıtımı planlanan küresel amiral gemisi modellerinin gecikeceğini öngörüyor. Her ne kadar direkt olarak iPhone adını kullanmasa da, bugüne kadar amiral gemisi düzeyinde telefon modeli çıkaran çoğu üreticinin 5G’li modellerini piyasaya sürdüğünü gördük, 5G‘li telefon çıkarmayan sadece Apple kaldı. Bununla birlikte analist Anshel Sag, Apple’ın bu sene COVID-19 pandemisinden dolayı zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak ve bahsedilen gecikmenin 5G iPhone modeli olduğunun büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Ayrıca iPhone’lara donanım üretimi yapan Broadcom da benzer bir açıklamayı Haziran ayında yapmıştı. Broadcom yine isim vermeden yatırımcıları, büyük bir amiral gemisi modelin, normalden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği konusunda uyarmıştı.
Apple’dan yeni iPhone tanıtımıyla ilgili kesin bir açıklama gelene kadar bu bilgiler sadece iddialardan ibaret. Bir sonraki iPhone’un tanıtımı gecikse bile, bu gecikmenin en fazla birkaç hafta; belki de Eylül ayından Ekim ayına aksayacağı düşünülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, Game Turbo özelliği ile geliyor!
Xiaomi yeni amiral gemisi cihazı Mi 10 Pro+ için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, ayarlanabilir GPU özelliğine sahip olacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro+, Game Turbo özelliğine sahip olacak!
Akıllı telefon piyasasında oyun odaklı geliştirmeler hız kesmeden gerçekleşmeye devam ediyor. Firmaların özellikle daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yaptığı bu hamlelere, Xiaomi yenisini ekleyecek gibi gözüküyor. Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte, Xiaomi firmasının geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Paylaşım ile birlikte Xiaomi‘nin yeni özelliği Game Turbo ortaya çıktı. XiaomiMi 10 Pro+ cihazında görmeyi beklediğimiz özellik sayesinde kullanıcıların, işlemci üzerinde yer alan grafik ünitesinde ayarlamalar yapabileceği öğrenildi. Qualcomm GPU ekibi ve Xiaomi tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, detaylı frekans ayarlamaları ve mod geçişleri yapılabilecek.
Super Leak：Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9
— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020
Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alacak cihaz, geçtiğimiz günlerde AnTuTu‘da test sonuçlarıyla bizleri karşılamıştı ve Snapdragon 865+ işlemcisi kullanan çoğu telefonu geri de bırakmıştı. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasını beklediğimiz cihaz, arka tarafta 108 MP ana kamera ile bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. 4500 mAh batarya ve tam 120W hızlı şarj destekleyeceği düşünülen cihaz, Game Turbo özelliği ile birlikte akıllı telefon rekabetinde ilginç bir yere kendini konumlandırıyor. Detaylı teknik özellikleri bilinmeyen cihaz hakkında herhangi bir fiyat bilgisi yer almamakta.