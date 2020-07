Nokia, IFA’da alt ve orta segment cihazlar tanıtacak

Xiaomi yeni amiral gemisi cihazı Mi 10 Pro+ için çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre cihaz, ayarlanabilir GPU özelliğine sahip olacak.

İlginizi çekebilir; Huawei, 2. çeyrekte global pazarda Samsung’u geride bırakarak 1. sıraya yükseldi

Akıllı telefon piyasasında oyun odaklı geliştirmeler hız kesmeden gerçekleşmeye devam ediyor. Firmaların özellikle daha geniş kitlelere ulaşabilmek adına yaptığı bu hamlelere, Xiaomi yenisini ekleyecek gibi gözüküyor. Yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte, Xiaomi firmasının geliştirdiği yeni özelliği duyurdu. Paylaşım ile birlikte Xiaomi‘nin yeni özelliği Game Turbo ortaya çıktı. XiaomiMi 10 Pro+ cihazında görmeyi beklediğimiz özellik sayesinde kullanıcıların, işlemci üzerinde yer alan grafik ünitesinde ayarlamalar yapabileceği öğrenildi. Qualcomm GPU ekibi ve Xiaomi tarafından geliştirilen bu özellik sayesinde, detaylı frekans ayarlamaları ve mod geçişleri yapılabilecek.

Super Leak:Xiaomi Mi10 Pro+ has a unique feature: Game Turbo, a mode developed by Xiaomi and Qualcomm's GPU team, which is unprecedented. You can use it to adjust GPU parameters and modes, including GPU frequency adjustment and so on. pic.twitter.com/Tu609T7Dy9

— Ice universe (@UniverseIce) July 30, 2020