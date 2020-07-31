Nokia, IFA’da alt ve orta segment cihazlar tanıtacak

2020 yılında Covid-19 salgınının da etkileriyle beraber sessiz bir dönem geçiren Nokia, yeni cihazlarını IFA’da tanıtarak sessizliğini bozmayı planlıyor. Nokia’nın tanıtacağı yeni cihazların alt ve ortta segmentte yer alması bekleniyor. Gelin Nokia’nın IFA’da tanıtacağı muhtemel cihazlara birlikte göz atalım.

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Nokia 2.4

Tanıtılması beklenen cihazlardan biri de Nokia 2.4 modeli. 6.5 inç boyutta bir ekrana ve 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak olan 2.4, muhtemelen giriş seviyesinde konumlanacak. Ekran çözünürlüğünün ise, FHD+ yerine HD+ olması bekleniyor. Ayrıca cihazın bünyesinde barındıracağı işlemci de muhtemelen MediaTek’in Helio P22 modeli olacak. 8 adet Cortex-A53 ile desteklenen bu işlemci, 2 GHz gibi hızları destekleyebiliyor. Android 10 işletim sistemi ile sunulacak olan 2.4, bir eksi olarak ise sadece 2 GB Ram kapasitesine sahip. Beklenen olası dahili depolama kapasitesi ise 32 GB.

Cihazın arka tarafına gelince ise bizleri 13 Mp ana kamera ve 2 Mp derinlik algılayıcı olmak üzere, LED flaş ile desteklenen ikili bir kamera modülü karşılayacak. Ön tarafta yer alan özçekim kamerasının ise 5 Mp olması bekleniyor.

Nokia 6.3 ve Nokia 7.3

Covid-19 dolayısıyla ertelenen orta segment cihazlar olan 6.3 ve 7.3 modelleri de IFA’da Nokia tarafından tanıtılabilir. Nokia’nın hakkındaki birçok bilgiyi sakladığı bu 2 model ile ilgili kısıtlı bilgiye sahibiz; fakat bildiğimiz kadarıyla Nokia 7.3, Qualcomm’un Snapdragon 765G işlemcisi ile sunulacak. 6.3 ise, Qualcomm’un Snapdragon 670 veya 675 işlemcisi ile sunulacak. Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda.

Gamora Plus

Gamora Plus modeli, şuanda kafalarda soru işareti olarak yerini koruyor. Snapdragon veya MediaTek işlemci kullanılmayacağı belirtile bu modelde, Unisoc adında ve Helio P22 işlemcisine denk bir işlemci kullanılması bekleniyor. GeekBench üzerinde 2 GB Ram’e sahip olduğu gözüken cihaz, TENAA’da ise 3 GB Ram ile görüntülenmiş idi. Bilgimizin kısıtlı olduğu bu model ile ilgili yayınlanacak detayları da sizlerle paylaşıyor olacağız. Peki ya siz henüz tanıtılmayan yeni Nokia cihazlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!