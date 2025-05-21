Dün Google I/O 2025 etkinliği gerçekleşti ve özellikle yapay zeka konusunda önemli gelişmeler paylaşıldı. Google Gemini başta olmak üzere AI video oluşturma kısmında Flow, Imagen 4 ile daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Jules ile kodlama hatalarında daha hızlı yanıt süresi, Veo 3 ile kısa süreli AI video oluşturma ve çok dahasını duyurdular. Bu özelliklerin bazılarını şuandan itibaren kulanıma açtılar. Bazı özellikler ise yaz aylarında kulanıma açılacak.

Peki siz Google I/O etkinliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yapay zeka özellikleri hayatmıza nasıl etki edecek? Siz de etkinlikte tanıtılan bu yapay zeka araçları hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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