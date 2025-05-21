Xiaomi Pad 7 Ultra tablet dünyasında dengeleri değiştirmeye geliyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, açıklanan bilgiler cihazın Samsung Tab S10 Ultra ve Apple iPad Pro gibi üst düzey rakipleriyle doğrudan yarışacak düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Devasa ekranı, ultra ince yapısı ve güçlü işlemcisi ile Xiaomi Pad 7 Ultra profesyonel kullanıcılar ve içerik üreticileri için oldukça iddialı bir seçenek olacak gibi görünüyor. Peki Pad 7 Ultra özellikleri neler olacak, ne zaman çıkacak?

Xiaomi Pad 7 Ultra özellikleri neler olacak?

Yeni Xiaomi Pad 7 Ultra tasarımı, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra‘ya oldukça benziyor. 14 inçlik dev OLED ekranı, yalnızca 3.95 mm kalınlığındaki çerçevelerle çevrili. Ekranın üst kısmında bir çentik bulunuyor ve bu detay hem görüntülü görüşmeler hem de yüz tanıma gibi işlevler için önemli bir tasarım tercihi olabilir.

Sadece 5.1 mm kalınlığa ve 609 gram ağırlığa sahip olan Xiaomi Pad 7 Ultra, bu boyuttaki tabletler için oldukça taşınabilir bir yapıya sahip. Cihazın içinde Xiaomi’nin geliştirdiği XRING O1 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, kısa süre önce Geekbench’te sergilediği performansla Snapdragon 8 Elite ve Apple A18 ile yarışabilir seviyede olduğunu göstermişti.

Teknik Özellikler

Ekran: 14 inç OLED panel

14 inç OLED panel Çerçeve: 3.95 mm kalınlıkta simetrik çerçeveler

3.95 mm kalınlıkta simetrik çerçeveler İşlemci: Xiaomi XRING O1

Xiaomi XRING O1 Batarya: 12.000 mAh kapasite, 120W hızlı şarj desteği

12.000 mAh kapasite, 120W hızlı şarj desteği Kalınlık: 5.1 mm

5.1 mm Ağırlık: 609 gram

Xiaomi Pad 7 Ultra ne zaman çıkacak?

Henüz resmi tanıtım yapılmadı ancak önümüzdeki birkaç gün içinde tanıtım etkinliğinin yapılması bekleniyor. Tanıtımın ardından cihazın Çin’de satışa sunulması ve yıl bitmeden global pazara da gelmesi muhtemel.

Xiaomi Pad 7 Ultra, büyük ekranlı tablet arayanlar için etkileyici bir alternatif olacak gibi duruyor. Özellikle video düzenleme, dijital çizim ve multitasking gibi alanlarda rakiplerine güçlü bir meydan okuma sunması bekleniyor. Cihaz Xiaomi 15S Pro modeliyle tanıtılacak gibi.

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Peki sizce Xiaomi bu hamlesiyle iPad Pro ve Tab S10 Ultra kullanıcılarını etkileyebilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!